В Кремле заявили о высокой угрозе провокаций со стороны Украины

«Действительно, такая угроза сейчас есть», - сказал Путин, подчеркнув, что Россию это не может не беспокоить

Предстатель Кремля добавил, что Москва хотела бы, чтобы страны НАТО в каждом новом своем заявлении призывали украинские власти даже не помышлять о возможности силового урегулирования в Донбассе.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в случае полномасштабной войны с Западом Россию ждет крах.

