В Кремле заявили о высокой угрозе провокаций со стороны Украины

Киев сконцентрировал огромное количество военных и техники на линии соприкосновения в Донбассе, что говорит о подготовке Украины к наступательным действиям. Об этом заявил в понедельник на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Действительно, такая угроза сейчас есть», - сказал Путин, подчеркнув, что Россию это не может не беспокоить

Предстатель Кремля добавил, что Москва хотела бы, чтобы страны НАТО в каждом новом своем заявлении призывали украинские власти даже не помышлять о возможности силового урегулирования в Донбассе.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в случае полномасштабной войны с Западом Россию ждет крах.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВойна В Донбассе
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