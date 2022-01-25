Столтенберг: НАТО не будет размещать войска на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс не будет размещать войска на территории Украины, сообщает РИА Новости.

В интервью телеканалу CNN он подтвердил, что боевые части Альянса в этой стране размещать не планируется.

При этом Столтенберг отметил, что НАТО не готов к компромиссу с Россией по основным принципам Альянса.

Он также пообещал, что НАТО отправит письменный ответ на российские предложения по безопасности в Европе на этой неделе, сделав это «параллельно с США».

