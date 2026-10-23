«Мы не можем платить!»: В Лиге защитников пациентов возмутились ростом платных услуг
За рынком платных медицинских услуг нет контроля, и даже федеральные центры устанавливают расценки на оказываемую помощь, заявил НСН Александр Саверский.
Цены выросли на все медицинские услуги, и многие люди уже не способны за них платить, при этом медпомощь в целом не должна быть рынком, и государство должно обеспечивать граждан полноценной поддержкой в сфере здравоохранения, поделился с НСН мнением глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский.
Более чем вдвое выросли расходы на платные медицинские услуги за последние шесть лет, передают «Известия» со ссылкой на подсчеты аналитиков. Отмечается, что на фоне этого люди стали откладывать визиты ко врачам при заболеваниях и экономить на профилактических мероприятиях. Саверский подтвердил, что многие граждане сегодня признаются в невозможности оплатить медицинскую помощь.
«Это действительно приводит к негативным последствиям. Мы опросы проводили, и 80% людей говорят: "Часто мы не можем заплатить за то, что нам предлагают". Это везде, в эндокринологии, в онкологии, в акушерстве — где угодно. Все услуги сильно выросли и будут продолжать дорожать, потому что здоровье не имеет цены. И пока наше государство не поймет, что у него на рынке находится товар, который не имеет цены, но все это будет продолжаться и дальше. Любая медицинская услуга должна становиться помощью, ее должно оказывать государство в соответствии с Конституцией, которая у нас должна работать, но она не работает даже в государственных учреждениях. Как мы можем вообще всерьез обсуждать медицинскую помощь, как рынок? Это вообще не должно быть рынком, но это происходит прямо у нас на глазах. Казалось бы, например, онкология — какие могут быть платные услуги? Но зайдите на сайты научных центров, там висит прейскурант из 2600 видов услуг, цены на которые иногда превышают годовую заработную плату среднюю в России. В каждом федеральном центре есть касса, отдел платных услуг. Маркетинг жутчайший, люди берут кредиты, продают квартиры. Это дурдом!» — поделился мнением он.
Общественник указал на проблему контроля за установлением цен на медицинские услуги
«Почему бы не брать с пациентов денег, если люди платят? Контроля нет. У федеральных научных центров есть расценки, прейскурант висит на сайте. Но ведь он должен утверждаться решением Министерства здравоохранения, если это федеральный центр. Нет никаких распоряжений, то есть они сами устанавливают все цены. Это нарушение постановления правительства, грубое, прямое. Хотят и ставят. Причем цены на одни и те же услуги отличаются иногда в несколько раз. У кого-то цена консультации четыре тысячи рублей, у кого-то — уже 30 тысяч стоит», — подчеркнул Саверский.
Он добавил, что это происходит из-за разрушения отечественной системы здравоохранения и ориентации на западную модель предоставления медицинской помощи.
«Это происходит за счет разрушения государственной системы здравоохранения. Советский Союз фактически был на первом месте по качеству и уровню доступности медицинской помощи. В 1978 году это было признано ВОЗ, которая нас не очень любит. А сейчас у нас все разрушено в этом смысле. Мы хотим "как на Западе", а Запад отстает от Советского Союза лет на 50 по социальным гарантиям, по жилью, по здравоохранению, по образованию. Все это знают, но почему-то все равно хотят "как на Западе". А это разрушение», — высказался специалист.
Ранее Александр Саверский объяснял НСН, что проблема поддельных дипломов об образовании врачей в России сохраняется, а подтвердить квалификацию медработника может только лицензия.
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