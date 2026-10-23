Россиянам назвали причины упадка сил после отпуска

По её словам, также речь может идти о нервном истощении или синдроме хронической усталости, эмоциональном или профессиональном выгорании.

Эксперт отметила, что также причиной усталости после отпуска может быть обострение хронического заболевания, из-за чего человек не получает ожидаемого прилива сил и продолжает чувствовать себя разбитым.

Аранович добавила, что в этот список можно включить нехватку витаминов и микроэлементов, нарушение гормонального фона. Эти проблемы отпуск сам по себе не решает.

Ранее руководитель группы кадрового администрирования Selecty Анна Козулина заявила, что продолжительность отпуска можно увеличить за счёт присоединения к нему выходных дней и государственных праздников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

