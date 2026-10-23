Россиянам назвали причины упадка сил после отпуска
Усталость после отпуска может быть связана со скрытой депрессией. Об этом «Ленте.ру» рассказала заведующая терапевтическим отделением Юсуповской больницы Элина Аранович.
По её словам, также речь может идти о нервном истощении или синдроме хронической усталости, эмоциональном или профессиональном выгорании.
Эксперт отметила, что также причиной усталости после отпуска может быть обострение хронического заболевания, из-за чего человек не получает ожидаемого прилива сил и продолжает чувствовать себя разбитым.
Аранович добавила, что в этот список можно включить нехватку витаминов и микроэлементов, нарушение гормонального фона. Эти проблемы отпуск сам по себе не решает.
Ранее руководитель группы кадрового администрирования Selecty Анна Козулина заявила, что продолжительность отпуска можно увеличить за счёт присоединения к нему выходных дней и государственных праздников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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