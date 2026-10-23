Даже сороки: Почему россияне идут на криозаморозку питомцев

«Что касается криоконсервации животных, решение принимает владелец. В нашей практике было порядка 150 животных. Например, последними стали две сороки. Стоимость услуги зависит от размера животного и начинается от 500 тысяч рублей. Если речь идет о крупной собаке, цена может быть сопоставима со стоимостью криоконсервации человека, а это около четырех миллионов рублей. Услуга востребована — владельцы очень привязаны к своим питомцам. Процедура проводится после наступления биологической смерти: мы не усыпляем животных, а осуществляем криоконсервацию уже после того, как смерть официально зафиксирована», — рассказала она.

Сегодня крионика остается экспериментальной концепцией: ни одному человеку после крионического сохранения пока не удалось вернуться к жизни. При этом в марте 2026 года немецкие ученые сообщили, что им удалось восстановить работу участков мозга после глубокой криоконсервации.

Ранее врач-психиатр Александр Федорович заявил в пресс-центре НСН, что люди готовы пойти на криозаморозку в большей степени из-за страха, но это утопическая идея.

