«Россию - боятся, американцев - ждут»: В Литве собрались заработать на контингенте НАТО

Сомнения в том, что на территории Литвы появятся американские военнослужащие, высказал литовский политолог Анатолий Иванов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Появятся ли здесь войска - это вопрос, Байден четко сказал: "Если ситуация ухудшится". Но она же не ухудшается. С середины ноября говорят о якобы 100 тысячах российских военных, размещенных у границ Украины. Прошло два с половиной месяца. Если очень долго держать людей в напряжении, не давая никакой команды, то они просто устанут, перегорят и толка не получится. Все говорят о 100 тысячах россиян, но никто не сказал, кто из генералов стоит во главе группировки. Ведь этой армией необходимо командовать. Поэтому я думаю, что это даже не разведданные, а какой-то блеф», - сказал политолог.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы до 50 тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию. Расширение военного присутствия в регионе американские власти обосновывают растущими опасениями по поводу возможного «вторжения» России на Украину.