«Россию - боятся, американцев - ждут»: В Литве собрались заработать на контингенте НАТО

Литовский политолог рассказал НСН об опасениях Вильнюса, а также о том, кому и чем выгодно присутствие в стране военнослужащих НАТО.

Сомнения в том, что на территории Литвы появятся американские военнослужащие, высказал литовский политолог Анатолий Иванов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Появятся ли здесь войска - это вопрос, Байден четко сказал: "Если ситуация ухудшится". Но она же не ухудшается. С середины ноября говорят о якобы 100 тысячах российских военных, размещенных у границ Украины. Прошло два с половиной месяца. Если очень долго держать людей в напряжении, не давая никакой команды, то они просто устанут, перегорят и толка не получится. Все говорят о 100 тысячах россиян, но никто не сказал, кто из генералов стоит во главе группировки. Ведь этой армией необходимо командовать. Поэтому я думаю, что это даже не разведданные, а какой-то блеф», - сказал политолог.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в странах Прибалтики и Восточной Европы до 50 тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию. Расширение военного присутствия в регионе американские власти обосновывают растущими опасениями по поводу возможного «вторжения» России на Украину.

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По словам Иванова, присутствие натовских войск и Литве было бы выгодно и для руководства республики, и для простого населения.

«Для размещения американских военных в Литве используются старые советские полигоны и городки. Этим будут довольны те, кто занимается обслуживанием городков, обеспечением - это будут новые рабочие места, доходы. Литовское руководство хотело бы, чтобы появилось как можно больше иностранных военных контингентов на территории Литвы и вообще региона, включая Прибалтику и Польшу. Британцы обещают пять тысяч послать, сейчас американцы. Но пока никто не посылает, а обещаниями сыт не будешь. Боятся ли в Литве усиления возможного конфликта на юге Украины, вторжения российских войск? Боятся, так как отдают себе отчет, что они тоже могут быть целью через некоторое время», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

Политолог добавил, что в Литве Россию считают агрессором, недооценивая при этом степень ее военной интеграции с Белоруссией.

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«В обновленной стратегии, которую приняли осенью, названы три источника угроз для Литвы: Россия, Китай и Белоруссия. Китай - скорее технологическая и экономическая угроза, а Россия и Белоруссия - военная. Руководство Литвы боится глубокой военной интеграции армий этого союзного государства, даже не понимая, что она уже состоялась. Военную интеграцию надо понимать гораздо шире, чем появление российских самолетов в Барановичах или ракетных комплексов под Вилейкой. Это тактическая сторона вопроса, а стратегически интеграция состоялась в смысле того, что документы подписаны, военно-техническое сотрудничество идет полным ходом, возможности для переброски и концентрации войск в любой точку союзного государства оговорены - остальное дело техники», - считает Иванов.

В понедельник стало известно, что НАТО усилит свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте альянса. В нем в частности указывается, что Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву.

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Фото: bbc.com
ТЕГИ:НАТОЛитва
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