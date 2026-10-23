Греф рассказал о величайшем моменте своей жизни

До того, как 2007 году перейти в Сбербанк, Греф семь лет занимал пост министра экономического развития и торговли России.



«До сих пор самый великий момент в моей жизни — это когда президент РФ Владимир Путин меня отпустил», — сказал он.

На конференции в СберУниверситете Греф отметил, что до сих пор испытывает огромное чувство благодарности за это.

Ранее Греф заявил, что для того, чтобы избежать тревожности и стресса, необходимо наслаждаться сегодняшним днем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».7

