Хорватия отзовёт военных из НАТО в регионе в случае конфликта РФ и Украины
Президент Хорватии Зоран Миланович в эфире национального телевидения заявил, что в случае конфликта России и Украины будут отозваны все хорватские военнослужащие из сил НАТО в Восточной Европе.
По его словам, Хорватия не имеет ничего общего с наращиванием сил Североатлантического альянса в регионе. Он пояснил, что позиция хорватских властей не связана «ни с Украиной, ни с Россией».
«Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой внутренней политики США, Джо Байдена и его администрации... Мы видим опасное поведение в вопросах международной безопасности», - подчеркнул Миланович.
Хорватский лидер также добавил, что Украину не следует принимать в НАТО, так как она является одной из самых коррумпированных стран мира.
Ранее лидеры Великобритании и ряда других стран НАТО согласились, что в случае «вторжения» на Украину против России следует ввести беспрецедентный пакет санкций, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru