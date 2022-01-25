Хорватия отзовёт военных из НАТО в регионе в случае конфликта РФ и Украины

По его словам, Хорватия не имеет ничего общего с наращиванием сил Североатлантического альянса в регионе. Он пояснил, что позиция хорватских властей не связана «ни с Украиной, ни с Россией».

«Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой внутренней политики США, Джо Байдена и его администрации... Мы видим опасное поведение в вопросах международной безопасности», - подчеркнул Миланович.

Хорватский лидер также добавил, что Украину не следует принимать в НАТО, так как она является одной из самых коррумпированных стран мира.

Ранее лидеры Великобритании и ряда других стран НАТО согласились, что в случае «вторжения» на Украину против России следует ввести беспрецедентный пакет санкций, сообщает RT.

