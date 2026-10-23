«А не пошли бы вы!»: Волочкова отвергла обвинения в рекламе обманщиков из «АйфонБерри»
Анастасия Волочкова сказала в эфире НСН, что никому ничего не рекомендовала и даже не знает название компании, которая подарила ей iPhone 18 и попросила в ответ записать видео.
Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова заявила в интервью НСН, что не рекламировала скандальный интернет-магазин «АйфонБерри», а просто записала видео в ответ на подарок.
Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Лариса Долина, Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин «засветились» в рекламе интернет-магазина "АйфонБерри", обманувшего 200 человек на 10 млн рублей. Волочкову возмутили подобные обвинения.
«Скандала не будет! Ни в какой рекламе я не участвовала. Мне подарили iPhone и попросили записать видео, а мне что – сложно? Я записала. Мы ничего никому не рекомендовали, нам подарили по 18-му iPhone, и я хочу сказать спасибо этой компании, я не знаю даже, как она называется. У меня вчера был концерт, в котором участвовало 250 детей. Меня попросили записать видео для учителей, для их мам, для родителей – это что, реклама? Если меня кто-то хочет обвинить в том, что россияне попали в какую-то *опу из-за того, что мне подарили iPhone, мне хочется сказать им: а не пошли бы вы на ... !!!» - воскликнула бывшая прима Большого театра.
Волочкова добавила, что ей постоянно дарят цветы, бриллианты, кольца, ожерелья и другие подарки, но она не интересуется их стоимостью и происхождением.
Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин ранее заявил, что певица не имеет отношения к рекламе «АйфонБерри», а ролик с ее участием создан нейросетью. Вместе с тем ролики с участием Волочковой, Долиной, Шаляпина, Александра Буйнова, Анны Калашниковой и других заезд до сих пор размещены в Telegram-канале магазина «АйфонБерри», отмечает «Радиоточка НСН».
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