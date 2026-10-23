Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова заявила в интервью НСН, что не рекламировала скандальный интернет-магазин «АйфонБерри», а просто записала видео в ответ на подарок.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Лариса Долина, Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин «засветились» в рекламе интернет-магазина "АйфонБерри", обманувшего 200 человек на 10 млн рублей. Волочкову возмутили подобные обвинения.