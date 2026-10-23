В «Лаборатории Касперского» предупредили владельцев новых iPhone об опасности

Она рассказала, что компания выявила ряд мошеннических сайтов, в том числе на русском языке. Так, на одном из них раскладной смартфон предлагается с 25-процентной скидкой. При этом дизайн портала напоминает стилистику Apple. Также имеется таймер с обратным отсчетом до конца «акции», что «создаёт иллюзию срочности и подталкивает пользователя к необдуманной покупке».

Эксперт отметила, что при оформлении заказа человеку предлагают указать свои контактные данные и адрес — якобы для доставки гаджета. При этом про номер карты речь не идёт - чтобы не спугнуть жертву. Вместо этого ей сообщают, что детали оплаты можно уточнить в разговоре с менеджером магазина, вместо которого звонить будут киберпреступники.

Алтухова указала, что следует «с настороженностью относиться к чересчур выгодным предложениям».

«Также не будет лишним проверить реальный адрес сайта, не оставлять учетные данные на непроверенных ресурсах и избегать переходов по ссылкам и скачивания файлов из подозрительных писем», — заключила она.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал «Радиоточке НСН», что в России были заблокированы порядка 30 iPhone Duo, так как их активировали до официально старта продаж, намеченного на 25 октября.

