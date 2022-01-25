Ракеты вместо гарантий: США отказываются идти на уступки в переговорах с Россией

Пока российская сторона ждет от США письменного ответа по гарантиям безопасности, в Америке ясно дают понять, что рассчитывать на положительный исход переговоров не нужно. Так, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская администрация не намерена идти на какие-либо уступки Москве в вопросах безопасности.

По его словам, прогресс в данных переговорах возможен лишь на основе взаимных шагов, России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что перед тем, как пойти на подобные шаги, США проведут тщательные консультации с партнерами, включая Украину.



Накануне Госдепартамент США уже распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины, из-за «угрозы военных действий со стороны России», это пока единственное решение американской стороны, принятое после встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.