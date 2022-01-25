Ракеты вместо гарантий: США отказываются идти на уступки в переговорах с Россией
Пока МИД РФ ожидает от США письменного ответа по гарантиям безопасности, Госдеп эвакуирует семьи американских дипломатов из Украины и заявляет о невозможности пойти на уступки Москве.
Пока российская сторона ждет от США письменного ответа по гарантиям безопасности, в Америке ясно дают понять, что рассчитывать на положительный исход переговоров не нужно. Так, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская администрация не намерена идти на какие-либо уступки Москве в вопросах безопасности.
По его словам, прогресс в данных переговорах возможен лишь на основе взаимных шагов, России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.
Он также отметил, что перед тем, как пойти на подобные шаги, США проведут тщательные консультации с партнерами, включая Украину.
Накануне Госдепартамент США уже распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Украины, из-за «угрозы военных действий со стороны России», это пока единственное решение американской стороны, принятое после встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что это очередной повод для США разместить военные силы на Украине, прикрываясь агрессией со стороны России.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военное ведомство США считает, что Москва не намерена идти на деэскалацию ситуации вокруг Украины. По его словам, в повышенной готовности находятся 8,5 тысяч военных в случае необходимости переброски в Европу.
К военному наступлению готовятся и в Донецке. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики готовят вооруженное наступление в зоне «операции объединенных сил».
В свою очередь, глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил, что американские противотанковые ракеты Javelin, поставленные украинским войскам, уже находятся на территории Донбасса.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что в Европе нарастает угроза войны.
«Пока не все фишки стоят на доске. Официально в движение перешли вооруженные силы России с Дальнего Востока на запад в Белоруссию. Наверно, скоро перейдут в движение войска на европейской территории союза. Российские корабли подходят с Индийского океана, крупнейшие корабли Тихоокеанского флота подойдут в средиземное море, другие – с Северного моря и Балтики. Собирается большая группировка. Западная тоже – во главе с авианосцем Truman. Сейчас в Средиземном море складывается очень опасная ситуация. Возможно прямое военное столкновение между США и Россией», - предупредил он.
При этом в России признают, что от ответа США по гарантиям безопасности зависит слишком многое, но уже, кажется, не ждут положительного решения по предложенным пунктам. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Ответ, который нас полностью устроит, опубликован еще в декабре, это тексты проектов. Это и есть то, что нас полностью устроит. Американцы пока ничего не написали, через неделю обещали выслать, тогда и посмотрим. Это такая тема, над которой лучше не фантазировать, там цена вопроса – жизнь на Земле», - отметил он.
В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что Россию устроит лишь полное выполнение всех пунктов, но промежуточные итоги переговоров показывают, что США к этому не готовы.
«Насколько это реалистично, исходя из того переговорного процесса, который сегодня идет, исходя из тех промежуточных заявлений со стороны Белого дома, я думаю, маловероятно, что страны альянса выполнят соответствующие требования», - объяснил Швыткин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев сконцентрировал огромное количество военных и техники на линии соприкосновения в Донбассе, что говорит о подготовке Украины к наступательным действиям.
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