Интересуется молодежь: Кто в России выбирает криозаморозку

«К нам приходят люди, которые изучили все, прочитали всю информацию об этом. Это в основном люди от 25 до 45 лет, даже школьники у нас спрашивают. Это люди с высшим образованием, имеющие возможность изучать эту технологию, чаще технари, чем гуманитарии, но историки, музыканты тоже есть. Чаще мужчины, чем женщины. И обычно это средний класс, кто может себе позволить дорогую машину, грубо говоря. Мы никого не заставляем, в пиар не вкладываемся, просто можем объяснить, если у человека есть вопросы», — отметила она.

По ее словам, заморозить тело человека в России сегодня стоит четыре миллиона рублей.

Россия сегодня занимает второе место в мире по числу крионированных людей — тех, чьи тела или мозги после юридической смерти подверглись глубокому охлаждению в надежде на возможное восстановление в будущем. По данным на октябрь 2026 года в мире насчитывается около 740 крионированных людей.

Ранее биофизик, криобиолог, геронтолог, футуролог Игорь Артюхов в пресс-центре НСН не подтвердил слухи о том, что криоклиники зарабатывают большие деньги.

