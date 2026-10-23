Интересуется молодежь: Кто в России выбирает криозаморозку
Маямсина Валерия рассказала в пресс-центре НСН, что обычно люди изучают сами все про криозаморозку, а потом уже приходят с конкретным запросом.
В России выбирают криозаморозку люди от 25 до 45 лет, которые могут себе это позволить финансово, заявила директор криокомпании «КриоРус», футуролог Маямсина Валерия (Валерия Прайд) в пресс-центре НСН.
«К нам приходят люди, которые изучили все, прочитали всю информацию об этом. Это в основном люди от 25 до 45 лет, даже школьники у нас спрашивают. Это люди с высшим образованием, имеющие возможность изучать эту технологию, чаще технари, чем гуманитарии, но историки, музыканты тоже есть. Чаще мужчины, чем женщины. И обычно это средний класс, кто может себе позволить дорогую машину, грубо говоря. Мы никого не заставляем, в пиар не вкладываемся, просто можем объяснить, если у человека есть вопросы», — отметила она.
По ее словам, заморозить тело человека в России сегодня стоит четыре миллиона рублей.
Россия сегодня занимает второе место в мире по числу крионированных людей — тех, чьи тела или мозги после юридической смерти подверглись глубокому охлаждению в надежде на возможное восстановление в будущем. По данным на октябрь 2026 года в мире насчитывается около 740 крионированных людей.
Ранее биофизик, криобиолог, геронтолог, футуролог Игорь Артюхов в пресс-центре НСН не подтвердил слухи о том, что криоклиники зарабатывают большие деньги.
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