Вашингтон проинформировал Киев о содержании ответа Москве по гарантиям безопасности
Американские власти проинформировали Украину о содержании ответа России по гарантиям безопасности, сообщил в ходе брифинга представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
По его словам, в Вашингтоне учли позицию Киева в отношении предложений Москвы в сфере безопасности. «Так что сюрпризов там не будет», — заявил дипломат.
По его словам, США пока не передали свой ответ России, однако он «не удивит Москву».
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на фоне переговоров России и США по гарантиям безопасности в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что от ответа США по гарантиям безопасности зависит слишком многое, чтобы спокойно рассуждать и фантазировать на эту тему: «Цена вопроса – жизнь на Земле».
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