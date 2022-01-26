Вашингтон проинформировал Киев о содержании ответа Москве по гарантиям безопасности

По его словам, в Вашингтоне учли позицию Киева в отношении предложений Москвы в сфере безопасности. «Так что сюрпризов там не будет», — заявил дипломат.

По его словам, США пока не передали свой ответ России, однако он «не удивит Москву».

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на фоне переговоров России и США по гарантиям безопасности в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что от ответа США по гарантиям безопасности зависит слишком многое, чтобы спокойно рассуждать и фантазировать на эту тему: «Цена вопроса – жизнь на Земле».

