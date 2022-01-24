«Запахло жареным»: В России предрекли скорую войну с США
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр рассказал, что Россия давно готовится к войне с Западным миром.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в случае полномасштабной войны с Западом Россию ждет крах.
Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики готовят вооруженное наступление в зоне «операции объединенных сил». Фельгенгауэр считает, что «в Европе нарастает угроза войны».
«Пока не все фишки стоят на доске. Официально в движение перешли вооруженные силы России с Дальнего Востока на запад в Белоруссию. Наверно, скоро перейдут в движение войска на европейской территории союза. Российские корабли подходят с Индийского океана, крупнейшие корабли Тихоокеанского флота подойдут в средиземное море, другие – с Северного моря и Балтики. Собирается большая группировка. Западная тоже – во главе с авианосцем Truman. Сейчас в Средиземном море складывается очень опасная ситуация. Возможно прямое военное столкновение между США и Россией. Это поопасней чем то, что происходит на Донбассе. Все готовятся к возможной крупной войне, до которой остались считанные недели», - отметил военный эксперт.
При этом он подчеркнул, что «одновременно с этим будут вестись переговоры».
«Возможно, это все закончится тем, что от грани войны отползут и те, и другие. Есть такой способ дипломатии, как балансирование на грани войны. Россия собирается воевать и готовится к этому давно. Крупная война с Западным миром может закончиться полным уничтожением России и русского народа. Но, как сказал наш президент: «Мы все попадем в рай, а они – будут гореть в аду», - заключил Фельгенгауэр.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если США и НАТО не примут ни одного пункта гарантий безопасности, предложенных Россией, то в ответ наша страна сразу признает республики Донбасса самостоятельными государствами.
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