«Запахло жареным»: В России предрекли скорую войну с США

«Пока не все фишки стоят на доске. Официально в движение перешли вооруженные силы России с Дальнего Востока на запад в Белоруссию. Наверно, скоро перейдут в движение войска на европейской территории союза. Российские корабли подходят с Индийского океана, крупнейшие корабли Тихоокеанского флота подойдут в средиземное море, другие – с Северного моря и Балтики. Собирается большая группировка. Западная тоже – во главе с авианосцем Truman. Сейчас в Средиземном море складывается очень опасная ситуация. Возможно прямое военное столкновение между США и Россией. Это поопасней чем то, что происходит на Донбассе. Все готовятся к возможной крупной войне, до которой остались считанные недели», - отметил военный эксперт.

При этом он подчеркнул, что «одновременно с этим будут вестись переговоры».

«Возможно, это все закончится тем, что от грани войны отползут и те, и другие. Есть такой способ дипломатии, как балансирование на грани войны. Россия собирается воевать и готовится к этому давно. Крупная война с Западным миром может закончиться полным уничтожением России и русского народа. Но, как сказал наш президент: «Мы все попадем в рай, а они – будут гореть в аду», - заключил Фельгенгауэр.