В Госдуме оценили перспективы переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
Серьёзная активность вокруг мирного урегулирования украинского конфликта говорит о возможных перспективах по данному вопросу. Таким мнением с «Лентой.ру» поделилась зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.
Депутат отметила, что важно задумываться о том, что будет с переговорным процессом в случае проигрыша Республиканской партии США на выборах в Конгресс. Она напомнила, что демократы серьезно поддерживали Киев и не исключено, что в случае победы они смогут воздействовать на американского лидера Дональда Трампа, настаивая на продолжении финансирования Украины.
Также Журова добавила, что ключевой вопрос в рамках переговоров — это безопасность после заключения соглашения и её гарантии.
«Если не будет этих гарантий, что тогда? Что первее — курица или яйцо? Извечный вопрос. Тут то же самое. Сначала все-таки гарантии безопасности. Мы должны понимать, что будет», — сказала парламентарий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине запланированы в первой половине ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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