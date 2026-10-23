В Госдуме оценили перспективы переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

Депутат отметила, что важно задумываться о том, что будет с переговорным процессом в случае проигрыша Республиканской партии США на выборах в Конгресс. Она напомнила, что демократы серьезно поддерживали Киев и не исключено, что в случае победы они смогут воздействовать на американского лидера Дональда Трампа, настаивая на продолжении финансирования Украины.

Также Журова добавила, что ключевой вопрос в рамках переговоров — это безопасность после заключения соглашения и её гарантии.

«Если не будет этих гарантий, что тогда? Что первее — курица или яйцо? Извечный вопрос. Тут то же самое. Сначала все-таки гарантии безопасности. Мы должны понимать, что будет», — сказала парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине запланированы в первой половине ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

