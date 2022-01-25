Байден не исключил санкции лично против Путина

Президент США Джо Байден не исключил возможности введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае нападения России на Украину. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Как пишет агентство, видео с ответом президента на соответствующий вопрос было распространено американскими СМИ. Отмечается, что на видео Байден находится в магазине.

По словам американского лидера, только Путин знает о дальнейшем развитии ситуации вокруг Украины. Байден предположил, что Путин не посвящает в этот вопрос даже свое окружение.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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