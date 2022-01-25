Байден не исключил санкции лично против Путина

Как пишет агентство, видео с ответом президента на соответствующий вопрос было распространено американскими СМИ. Отмечается, что на видео Байден находится в магазине.

По словам американского лидера, только Путин знает о дальнейшем развитии ситуации вокруг Украины. Байден предположил, что Путин не посвящает в этот вопрос даже свое окружение.

