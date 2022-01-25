Байден не исключил санкции лично против Путина
Президент США Джо Байден не исключил возможности введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае нападения России на Украину. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как пишет агентство, видео с ответом президента на соответствующий вопрос было распространено американскими СМИ. Отмечается, что на видео Байден находится в магазине.
По словам американского лидера, только Путин знает о дальнейшем развитии ситуации вокруг Украины. Байден предположил, что Путин не посвящает в этот вопрос даже свое окружение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
- Польша начала строительство забора на границе с Белоруссией
- Зампостпред РФ при ООН: Запад потакает украинским провокациям
- В Санкт-Петербурге несовершеннолетним запретили посещение театров
- СМИ: США доставили на Украину 300 противотанковых ракет Javelin
- Столтенберг: НАТО не будет размещать войска на Украине
- Протестующие предприниматели пытались ворваться в здание Верховной Рады в Киеве
- Twitter зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора
- Дочь Заворотнюк резко высказалась о здоровье матери
- Кулеба: Киев не примет уступок, принятых за его спиной
- Психолог рассказала, как помочь выпускнику с выбором профессии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru