НАТО направит дополнительные силы в Восточную Европу

Отмечается, что союзники по НАТО «переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания, усиливая сдерживание и оборону союзников». Так, Дания отправит в Балтийское море фрегат и направит четыре истребителя F-16 в Литву, испанские корабли присоединятся к военно-морским силам альянса, Франция выразила готовность ввести войска под командованием НАТО в Румынию.

Кроме того, в апреле Нидерланды направят в Болгарию два истребителя F-35, приведут в резерв для сил реагирования один корабль и наземные подразделения. США также заявили о возможном увеличении военного присутствия в Европе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал расширение сил НАТО в регионе, подчеркнув, что альянс «продолжит принимать все необходимые меры для защиты и защиты всех союзников».

