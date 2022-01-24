НАТО направит дополнительные силы в Восточную Европу
Страны НАТО направят дополнительные силы в места развертывания альянса в Восточной Европе в связи с якобы нарастающим военным присутствием России на Украине и у ее границ. Об этом говорится в сообщении Североатлантического альянса.
Отмечается, что союзники по НАТО «переводят силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания, усиливая сдерживание и оборону союзников». Так, Дания отправит в Балтийское море фрегат и направит четыре истребителя F-16 в Литву, испанские корабли присоединятся к военно-морским силам альянса, Франция выразила готовность ввести войска под командованием НАТО в Румынию.
Кроме того, в апреле Нидерланды направят в Болгарию два истребителя F-35, приведут в резерв для сил реагирования один корабль и наземные подразделения. США также заявили о возможном увеличении военного присутствия в Европе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал расширение сил НАТО в регионе, подчеркнув, что альянс «продолжит принимать все необходимые меры для защиты и защиты всех союзников».
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