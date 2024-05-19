Стрелок-пенсионер и политические мотивы: Что известно о покушении на премьра Словакии

Состояние премьер-министра Словакии после покушения постепенно стабилизируется. Однако на Западе существует несколько объяснений нападения на него: от отсутствия поддержки сексуальных меньшинств со стороны Фицо до его выступления против санкций и поставок оружия.

СОСТОЯНИЕ ФИЦО

Министр обороны республики Словакия Роберт Калиняк сообщил, что состояние главы правительства страны Роберта Фицо после совершенного на него покушения стабилизировалось. По словам главы ведомства, жизни премьер-министра больше ничего не угрожает. При этом он подчеркнул, что ситуация все еще остается серьезной, так как Фицо требуется интенсивная помощь.