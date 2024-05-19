Стрелок-пенсионер и политические мотивы: Что известно о покушении на премьра Словакии
Состояние премьера Словакии после нескольких операций нормализуется.
Состояние премьер-министра Словакии после покушения постепенно стабилизируется. Однако на Западе существует несколько объяснений нападения на него: от отсутствия поддержки сексуальных меньшинств со стороны Фицо до его выступления против санкций и поставок оружия.
СОСТОЯНИЕ ФИЦО
Министр обороны республики Словакия Роберт Калиняк сообщил, что состояние главы правительства страны Роберта Фицо после совершенного на него покушения стабилизировалось. По словам главы ведомства, жизни премьер-министра больше ничего не угрожает. При этом он подчеркнул, что ситуация все еще остается серьезной, так как Фицо требуется интенсивная помощь.
«Состояние мы можем считать стабильным, с позитивным прогнозом», - уточнил Калиняк.
15 мая неизвестный выстрелил в Роберта Фицо в городе Гандлова. Нападавший совершил несколько выстрелов, после того как политик покинул здание, в котором проходило выездное заседание кабмина. Фицо упал на землю. В больницу его доставили вертолетом в город Банска-Бистрица в центральной части страны.
Нападавшего задержала полиция прямо на месте преступления. Позже стало известно, что им, предположительно, является писатель Юрай Цинтула из города Левице.
Позже СМИ сообщили, что стрелок попал политику в бедренную кость, плечо и живот, в результате чего у премьера произошло кровотечение в брюшной полости. Его состояние оценивалось как критическое , и политика даже ввели в искусственную кому после операции.
Потом вице-премьер Словакии и министр окружающей среды Томаш Тараба сообщил, что жизни главы правительства ничего не угрожает.
Министр обороны Калиняк также рассказал, что Фицо сделали очередную операцию, которая продлилась около двух часов. По словам директора больницы, в которую госпитализирован премьер-министр, Мириам Лапуниковой, в ходе повторной операции были удалены затронутые некрозом мягкие ткани. Она отметила, что политик находится в сознании, его состояние оценивается как стабильное.
ЕВРОПА СОБОЛЕЗНУЕТ
После случившегося многие политики выразили соболезнования раненному словацкому премьеру. Российский лидер Владимир Путин назвал это событие чудовищным преступлением, у которого «не может быть никаких оправданий».
«Я знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять. Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления», - добавил президент России.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич также собирались навестить Фицо в больнице. В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбер пожелал ему скорейшего выздоровления.
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал трусливым покушение на премьера Словакии, подчеркнув, что «насилие не должно существовать в европейской политике».
Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает напавшего на Фицо пенсионера «маргиналом от интеллигенции».
«Да, он не любил Фицо. Писал разную чушь. Но в его поступке квинтэссенция новой Европы», - написал он в своем Telegram-канале.
О НАПАДАВШЕМ
На следующий день после покушения стало известно, что полиция предъявила обвинения стрелявшему в премьера Словакии мужчине. 71-летний Юрай Цинтула обвиняется в попытке умышленного убийства из мести. Ему грозит от 25 лет заключения до пожизненного срока.
Пенсионер уже признал свою вину. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Перед фемидой нападавший должен был предстать 18 мая.
В свою очередь президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал, что Роберт Фицо помнит обстоятельства покушения.
ПРИЧИНЫ ПОКУШЕНИЯ
Почти сразу после случившегося в правительстве Словакии заявили, что покушение было совершено по политическим мотивам. Министр обороны страны Роберт Калиняк считает, что преступление заранее спланировано. По его словам, стрелявший писатель ранее уже бывал на акциях протеста в городе Долна Крупа.
В Германии также увидели связь между взглядами премьера Словакии и покушением на него. Так, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре напомнил, что Фицо не хотел предоставлять преимущества сексуальным меньшинствам, выступал за компромисс в отношениях с Россией, против санкций и поставок оружия, считая, что нужны переговоры.
В свою очередь венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН подчеркнул, что покушение на премьер-министра Словакии связано с раздробленностью общества, что приводит к неконтролируемой ненависти. При этом он призвал не связывать покушение с конкретными взглядами Фицо в сфере политики НАТО или украинского вопроса.
«Я не связываю этот случай со взглядами Фицо по НАТО и по украинскому вопросу. Надеюсь, что будут последствия, что будут учтены уроки. Европе нужно менять стиль политических споров, не насилием должны решаться политические разногласия. Но сегодняшние элиты не готовы принимать уроки истории», - заявил журналист.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют усиления мер безопасности Владимира Путина после покушения на Фицо.
Это первое с 2003 года в Европе покушение на политика. Последний раз в этом регионе 21 год назад в результате нападения был убит премьер-министр Сербии Зоран Джинджич.
8 июля 2022 года был ранен бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Нападавшего задержали на месте. Политик скончался в больнице. Его посмертно наградили высшим орденом Японии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Грузии попросила Макрона избавить Кавказ от «советского ига»
- Развожаев: в Севастополе при отражении атаки ВСУ повреждено несколько домов
- СМИ: в аэропорту Екатеринбурга самолет переехал человека
- На востоке Москвы нашли тело пропавшей два дня назад школьницы
- Армия ДР Конго сообщила о предотвращении попытки госпереворота
- Медведев назвал сервис YandexGPT «страшным трусом» из-за ответов об Украине
- Силы ПВО за сутки сбили 12 ракет ATACMS и 103 беспилотника ВСУ
- Состояние премьера Словакии Фицо стабилизировалось после покушения
- Атаковавшие НПЗ в Краснодарском крае дроны несли заряды с поражающими элементами
- В Хиросиме и Нагасаки выразили протест США после испытаний с ядерными боезарядами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru