Россиянам объяснили, как можно замедлить развитие близорукости у школьников

Она пояснила, что основным фактором риска миопии является наследственность. Однако решающую роль все же играет среда, в первую очередь, недостаток времени на свежем воздухе. В частности, замедлить темпы прогрессирования близорукости у школьников помогут ежедневные прогулки - минимум один час в день.

Также необходима правильная организация зрительной работы. По словам врача, каждые 20 минут необходимо отвлекаться от компьютера и давать глазам отдых. При чтении книг расстояние до глаз должно быть не менее 30–40 см. Младшим школьникам стоит проводить передл экранами до двух часов в день с перерывами каждые полчаса.

«К методам с доказанной эффективностью относятся очковые и контактные линзы с периферической дефокусировкой, ночные линзы, глазные капли с атропином низкой концентрации, а также комбинированные схемы», - указала эксперт.

Пашкова добавила, что выбор метода зависит от возраста, степени миопии, скорости прогрессирования, образа жизни и предпочтений семьи. При этом проверять зрение ребёнка у офтальмолога следует ежегодно.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова заявила «Радиоточке НСН», что молодое поколение сажает зрение в том числе из-за недосыпа, аллергий, окружающей среды и медицинских препаратов, в том числе антидепрессантов и контрацептивов.