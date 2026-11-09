Россиянам объяснили, как можно замедлить развитие близорукости у школьников
Миопию или близорукость нельзя вылечить каплями, гимнастикой или диетой, однако вполне возможен контроль её прогрессирования. Об этом сайту aif.ru рассказала врач-офтальмолог Екатерина Пашкова.
Она пояснила, что основным фактором риска миопии является наследственность. Однако решающую роль все же играет среда, в первую очередь, недостаток времени на свежем воздухе. В частности, замедлить темпы прогрессирования близорукости у школьников помогут ежедневные прогулки - минимум один час в день.
Также необходима правильная организация зрительной работы. По словам врача, каждые 20 минут необходимо отвлекаться от компьютера и давать глазам отдых. При чтении книг расстояние до глаз должно быть не менее 30–40 см. Младшим школьникам стоит проводить передл экранами до двух часов в день с перерывами каждые полчаса.
«К методам с доказанной эффективностью относятся очковые и контактные линзы с периферической дефокусировкой, ночные линзы, глазные капли с атропином низкой концентрации, а также комбинированные схемы», - указала эксперт.
Пашкова добавила, что выбор метода зависит от возраста, степени миопии, скорости прогрессирования, образа жизни и предпочтений семьи. При этом проверять зрение ребёнка у офтальмолога следует ежегодно.
Ранее врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова заявила «Радиоточке НСН», что молодое поколение сажает зрение в том числе из-за недосыпа, аллергий, окружающей среды и медицинских препаратов, в том числе антидепрессантов и контрацептивов.
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