Брата экс-премьера Венгрии Орбана заподозрили в организации нелегальной миграции
Брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Арон Орбан был задержан по подозрению в контрабанде людей. Как пишет RT, об этом заявил нынешний глава венгерского правительства Петер Мадьяр.
Каких-либо подробностей политик не привёл.
По данным венгерских СМИ, предположительно, связанная с Орбаном-младшим визовая фирма помогала мигрантам в получении разрешения на въезд, в том числе на фиктивных основаниях.
Сам бывший венгерский премьер назвал преследование своего брата политически мотивированным.
«Цель этой грязной игры — устранить политического оппонента и построить однопартийную систему. Я — мишень, мой брат — всего лишь инструмент», — написал Виктор Орбан в своих соцсетях.
Ранее в Венгрии начали расследование связей экс-главы МИД Петера Сийярто с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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