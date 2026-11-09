Брата экс-премьера Венгрии Орбана заподозрили в организации нелегальной миграции

Каких-либо подробностей политик не привёл.

По данным венгерских СМИ, предположительно, связанная с Орбаном-младшим визовая фирма помогала мигрантам в получении разрешения на въезд, в том числе на фиктивных основаниях.

Сам бывший венгерский премьер назвал преследование своего брата политически мотивированным.

«Цель этой грязной игры — устранить политического оппонента и построить однопартийную систему. Я — мишень, мой брат — всего лишь инструмент», — написал Виктор Орбан в своих соцсетях.

Ранее в Венгрии начали расследование связей экс-главы МИД Петера Сийярто с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

