Лавров рассказал, что будут обсуждать на переговорах в Абу-Даби
Встреча в Абу-Даби будет посвящена согласованию принципов, которые будут одобрены в завершение переговоров по урегулированию украинского конфликта. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Понимание, которое все разделяют, заключается в том, что переговоры посвящены согласованию тех принципов, которые будут одобрены в завершение переговоров по полноценному урегулированию», - сказал министр.
Он добавил, что вынести на первый план в переговорах тему общей архитектуры безопасности предложила американская сторона.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры, которые пройдут в столице ОАЭ будут именно трёхсторонними, то есть с участием России, США и Украины.
Также представитель Кремля указал, что российскую делегацию возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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