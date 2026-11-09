Лавров рассказал, что будут обсуждать на переговорах в Абу-Даби

«Понимание, которое все разделяют, заключается в том, что переговоры посвящены согласованию тех принципов, которые будут одобрены в завершение переговоров по полноценному урегулированию», - сказал министр.

Он добавил, что вынести на первый план в переговорах тему общей архитектуры безопасности предложила американская сторона.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры, которые пройдут в столице ОАЭ будут именно трёхсторонними, то есть с участием России, США и Украины.

Также представитель Кремля указал, что российскую делегацию возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

