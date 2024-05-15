Партия Smer: Премьер Словакии Фицо находится в «угрожающем жизни состоянии»

Отмечается, что в настоящее время Фицо находится в «угрожающем жизни состоянии».

«В данный момент политика везут на вертолёте в Банска-Бистрицу, поскольку необходимо срочное медицинское вмешательство, а до Братиславы добираться слишком долго. Следующие несколько часов всё решат», - заключили в Smer.

Ранее Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания правительства страны в Гандлове. Как сообщает «Свободная пресса», полиция задержала стрелявшего.

