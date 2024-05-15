Партия Smer: Премьер Словакии Фицо находится в «угрожающем жизни состоянии»
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, был несколько раз ранен. Об этом говорится в заявлении партии политка Smer.
Отмечается, что в настоящее время Фицо находится в «угрожающем жизни состоянии».
«В данный момент политика везут на вертолёте в Банска-Бистрицу, поскольку необходимо срочное медицинское вмешательство, а до Братиславы добираться слишком долго. Следующие несколько часов всё решат», - заключили в Smer.
Ранее Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания правительства страны в Гандлове. Как сообщает «Свободная пресса», полиция задержала стрелявшего.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru