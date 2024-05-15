Покушение на премьер-министра Словакии стало первым с 2003 года в Европе

Сообщается, что в последний раз на жизнь главы европейского государства или премьер-министра покушались в марте 2003 года, когда был убит премьер-министр Сербии Зоран Джинджич.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что покушение на жизнь Фицо является чудовищным преступлением, у которого «не может быть никаких оправданий».

