Покушение на премьер-министра Словакии стало первым с 2003 года в Европе

Покушение на главу словацкого правительства Роберта Фицо стало первым с 2003 года в Европе, сообщило агентство Bloomberg.

СМИ: У Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости

Сообщается, что в последний раз на жизнь главы европейского государства или премьер-министра покушались в марте 2003 года, когда был убит премьер-министр Сербии Зоран Джинджич.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что покушение на жизнь Фицо является чудовищным преступлением, у которого «не может быть никаких оправданий».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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