В Москве 6 ноября состоялась премьера мюзикла «Все будет Челентано» с участием актера и комика Александра Реввы, для которого роль стала дебютом в большом театральном проекте. Знаменитые хиты Челентано, Тото Кутуньо, Мирей Матье звучали в художественном переводе на русском. Постановку показали на большой сцене Театра МДМ. Мюзикл показала команда продюсера Дмитрия Богачева («Ничего не бойся, я с тобой», Mamma Mia!, «Призрак Оперы»). Шоу представлено компанией «Бродвей Москва», созданной совместно с Ticketland и Яндекс Афишей. Зубицкий раскрыл, как окупаются мюзиклы.

«Точно сказать не могу, сколько должен собрать мюзикл, чтобы окупиться. Это непубличная цифра. У "Бродвей Москва" был мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой". Они там собрали, если не ошибаюсь, около трех миллиардов рублей. Мюзикл окупается не сразу, но идет практически каждый день. Насколько я знаю, многие мюзиклы окупились: компании сначала только вкладывали, потом заработали и продолжают это делать. Цифры постановки не раскрываются, но суммы приличные. Возьмем большой стадионный концерт — около 200 миллионов за постановку со всеми работами. А мюзикл — это не просто постановка, это еще долгий репетиционный период, покупка прав, декорации, прогоны. Все это стоит денег, так что я думаю, что не одна сотня миллионов. Может быть, даже дороже стадионного концерта», — отметил эксперт.