Дороже стадионника: Сколько в России стоит постановка мюзикла
Владимир Зубицкий сказал НСН, что хороший мюзикл может обойтись создателям не в одну сотню миллионов рублей.
Постановка некоторых масштабных мюзиклов может быть дороже стадионного концерта, однако лучшие спектакли могут идти десятилетиями, продолжая зарабатывать, сказал НСН промоутер Владимир Зубицкий.
В Москве 6 ноября состоялась премьера мюзикла «Все будет Челентано» с участием актера и комика Александра Реввы, для которого роль стала дебютом в большом театральном проекте. Знаменитые хиты Челентано, Тото Кутуньо, Мирей Матье звучали в художественном переводе на русском. Постановку показали на большой сцене Театра МДМ. Мюзикл показала команда продюсера Дмитрия Богачева («Ничего не бойся, я с тобой», Mamma Mia!, «Призрак Оперы»). Шоу представлено компанией «Бродвей Москва», созданной совместно с Ticketland и Яндекс Афишей. Зубицкий раскрыл, как окупаются мюзиклы.
«Точно сказать не могу, сколько должен собрать мюзикл, чтобы окупиться. Это непубличная цифра. У "Бродвей Москва" был мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой". Они там собрали, если не ошибаюсь, около трех миллиардов рублей. Мюзикл окупается не сразу, но идет практически каждый день. Насколько я знаю, многие мюзиклы окупились: компании сначала только вкладывали, потом заработали и продолжают это делать. Цифры постановки не раскрываются, но суммы приличные. Возьмем большой стадионный концерт — около 200 миллионов за постановку со всеми работами. А мюзикл — это не просто постановка, это еще долгий репетиционный период, покупка прав, декорации, прогоны. Все это стоит денег, так что я думаю, что не одна сотня миллионов. Может быть, даже дороже стадионного концерта», — отметил эксперт.
Он отметил, что топовые мюзиклы могут идти десятилетиями, продолжая привлекать зрителей и зарабатывать деньги.
«Мюзикл рассчитан не на один-два дня и не на месяц. Хороший мюзикл идет годами, а бродвейские — десятилетиями, и на них народ до сих пор ходит. Самое главное — что человек, который продюсирует мюзикл находится "в материале". Дима Богачев этим живет, это его бизнес, он состоит в американских гильдиях и так далее. Он реально понимает, что делает. Это очень здорово, когда человек делает то, что умеет. Многие мюзиклы создают люди не "мюзикловые" — кто-то из театров и так далее. А мюзиклы идут постоянно и в Театре оперетты, и там все сделано профессионально. Если бы мюзиклы не приносили прибыли, их бы и не ставили», — указал собеседник НСН.
Ранее Дмитрий Богачев в интервью НСН объяснил причины «прощания с Москвой» мюзикла-миллионера «Ничего не бойся, я с тобой!».
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