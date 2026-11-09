ДТП с участием 23 автомобилей произошло в Чехии

Уточняется, что инцидент произошёл в городе Орлова в северной части республики. Причиной аварии, по предварительным данным, стал гололед. Среди столкнувшихся машин были в том числе курьерский фургон, пожарная машина и автомобиль тюремной службы.

«Пять человек, пострадавших в аварии, были доставлены в больницу», - говорится в сообщении.

Ранее в Оренбургской области три человека погибли в ДТП с участием лошадей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».