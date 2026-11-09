ДТП с участием 23 автомобилей произошло в Чехии

Шесть человек пострадали в Чехии в результате ДТП с участием 23 автомобилей. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает RT.

В Чувашии автомобиль упал в реку, погибли пять человек

Уточняется, что инцидент произошёл в городе Орлова в северной части республики. Причиной аварии, по предварительным данным, стал гололед. Среди столкнувшихся машин были в том числе курьерский фургон, пожарная машина и автомобиль тюремной службы.

«Пять человек, пострадавших в аварии, были доставлены в больницу», - говорится в сообщении.

Ранее в Оренбургской области три человека погибли в ДТП с участием лошадей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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