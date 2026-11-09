ДТП с участием 23 автомобилей произошло в Чехии
Шесть человек пострадали в Чехии в результате ДТП с участием 23 автомобилей. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает RT.
Уточняется, что инцидент произошёл в городе Орлова в северной части республики. Причиной аварии, по предварительным данным, стал гололед. Среди столкнувшихся машин были в том числе курьерский фургон, пожарная машина и автомобиль тюремной службы.
«Пять человек, пострадавших в аварии, были доставлены в больницу», - говорится в сообщении.
Ранее в Оренбургской области три человека погибли в ДТП с участием лошадей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В МИД РФ указали на важность устранения первопричин конфликта на Украине
- Развлечения хватает: Какие блоги учителей должно поддержать государство
- Адвокат рассказала о завещании Лидии Федосеевой-Шукшиной
- Брата экс-премьера Венгрии Орбана заподозрили в организации нелегальной миграции
- Дороже стадионника: Сколько в России стоит постановка мюзикла
- В Госдуме раскрыли, какие педагоги-блогеры получат специальную стипендию
- Лавров рассказал, что будут обсуждать на переговорах в Абу-Даби
- Названа причина смерти лидера рок-группы «Разные люди» Чернецкого
- Россиянам объяснили, как можно замедлить развитие близорукости у школьников
- «С Реввой и без него»: Промоутер о перспективах мюзикла «Все будет Челентано»