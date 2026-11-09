Развлечения хватает: Какие блоги учителей должно поддержать государство
Денис Нырков заявил НСН, что учителя могут создавать совместный контент с учеными, что будет полезно и интересно подросткам.
Государство должно поддержать просветительские блоги учителей, так как развлекательного контента сегодня «выше крыши», а образовательного не хватает, заявил НСН президент Союза блогеров Денис Нырков.
Специальную стипендию от 5 до 15 тысяч рублей вводят власти Мурманской области для педагогов-блогеров. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис. Он добавил, что стипендии назначены на год, они направлены на поддержку тех, кто рассказывает о своей работе, делится опытом, помогает школьникам с выбором профессии и поднимает престиж учительского труда. Нырков уверен, что это идея будет полезна всем.
«Конечно, это прекрасная идея, потому что нужно повышать статус учителей во всех их проявлениях. Если учителя могут качественно и профессионально вести блоги, привлекать своих учеников к их науках, предметам, ко всему хорошему, это польза для всех. Поэтому такую идею мы поддерживаем. Но надо учитывать специфику каждого предмета. Если, например, преподаватель физкультуры или труда делает совместный контент с учениками, это одна история, а есть другие предметы. Важно понимать, с какой целью ведется такой блог: с просветительской или развлекательной. Развлекательного контента у нас выше крыши, а просветительства достаточно мало. Поэтому вовлечение учеников должно происходить не для веселья, а с целью получения дополнительных знаний. При создании такого контента возможны любые коллаборации, например, с учеными. Если речь вести про развлекательную историю, вряд ли на это государство будет выделять дополнительные средства», - объяснил он.
Пока о создании специальной стипендии для педагогов-учителей на федеральном уровне говорить рано, заявил НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин.
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