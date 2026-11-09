«Я рад, что хоть какие-то педагоги будут получать дополнительные деньги. Я не уверен, что все или большинство педагогов должны стать блогерами. Блогерами должны стать те педагоги, которым есть что сказать. И блогерами должны стать те педагоги, которые активно занимаются просветительской работой. Если это будут блоги по поводу, условно говоря, как стать богатым и здоровым, вряд ли я бы стал платить за это деньги. Если этот будет блог, пропагандирующий предмет, который преподает учитель, в интересной для ребят форме, это точно надо приветствовать. Надо посмотреть, что из этого получится, чтобы принимать следующие решения о федеральном уровне, например. С моей точки зрения, это далеко не первоочередная задача, которую нам предстоит решать. Если бы учителя и ученые сделали совместные учебники, которые были бы научными и доступными для ребят, это стало бы огромным шагов в нашем образовании. Я бы сделал акцент на этом сейчас в сфере образования», - отметил он.

Молодые учителя не выдерживают условий работы в школах и вынуждены уходить, а дефицит кадров в школах в реальности гораздо острее, чем в официальной статистике, так как многих педагогов нагружают двумя ставками, рассказал НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

