В Госдуме раскрыли, какие педагоги-блогеры получат специальную стипендию
Олег Смолин заявил НСН, что блогерами должны стать те педагоги, которым есть что сказать, которые активно занимаются просветительской работой.
Пока о создании специальной стипендии для педагогов-учителей на федеральном уровне говорить рано, заявил НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин.
Специальную стипендию от 5 до 15 тысяч рублей вводят власти Мурманской области для педагогов-блогеров. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис. Он добавил, что стипендии назначены на год, они направлены на поддержку тех, кто рассказывает о своей работе, делится опытом, помогает школьникам с выбором профессии и поднимает престиж учительского труда. Смолин раскрыл, как это должно работать на практике.
«Я рад, что хоть какие-то педагоги будут получать дополнительные деньги. Я не уверен, что все или большинство педагогов должны стать блогерами. Блогерами должны стать те педагоги, которым есть что сказать. И блогерами должны стать те педагоги, которые активно занимаются просветительской работой. Если это будут блоги по поводу, условно говоря, как стать богатым и здоровым, вряд ли я бы стал платить за это деньги. Если этот будет блог, пропагандирующий предмет, который преподает учитель, в интересной для ребят форме, это точно надо приветствовать. Надо посмотреть, что из этого получится, чтобы принимать следующие решения о федеральном уровне, например. С моей точки зрения, это далеко не первоочередная задача, которую нам предстоит решать. Если бы учителя и ученые сделали совместные учебники, которые были бы научными и доступными для ребят, это стало бы огромным шагов в нашем образовании. Я бы сделал акцент на этом сейчас в сфере образования», - отметил он.
Молодые учителя не выдерживают условий работы в школах и вынуждены уходить, а дефицит кадров в школах в реальности гораздо острее, чем в официальной статистике, так как многих педагогов нагружают двумя ставками, рассказал НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В МИД РФ указали на важность устранения первопричин конфликта на Украине
- Развлечения хватает: Какие блоги учителей должно поддержать государство
- Адвокат рассказала о завещании Лидии Федосеевой-Шукшиной
- Брата экс-премьера Венгрии Орбана заподозрили в организации нелегальной миграции
- Дороже стадионника: Сколько в России стоит постановка мюзикла
- В Госдуме раскрыли, какие педагоги-блогеры получат специальную стипендию
- Лавров рассказал, что будут обсуждать на переговорах в Абу-Даби
- Названа причина смерти лидера рок-группы «Разные люди» Чернецкого
- Россиянам объяснили, как можно замедлить развитие близорукости у школьников
- «С Реввой и без него»: Промоутер о перспективах мюзикла «Все будет Челентано»