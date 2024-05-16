«Кость в горле НАТО»: В покушении на словацкого премьера нашли политические мотивы
Жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо после операции ничего не угрожает, Европа активно осуждает нападение, Россия намекает на «мотивы» Запада и Киева.
Медицинская операция премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого совершили покушение 15 мая, завершилась поздней ночью, она продлилась почти четыре часа.
Вице-премьер Словакии Томаш Тараба заявил, что после операции жизни Роберта Фицо больше ничего не угрожает. Издание Plus утверждает, что политик был введен в искусственную кому. Другие СМИ уточняют, что в таком состоянии политик будет находиться 24 часа.
СТРЕЛЬБА ИЗ-ЗА ПОЛИТИКИ
Стрельба произошла накануне после выездного заседания правительства республики в городе Гандлова, когда Фицо вышел к людям. По данным местных СМИ, кто-то из толпы крикнул: «Робо, иди сюда!» — после чего очевидцы услышали четыре-пять выстрелов.
Фицо был ранен в брюшную полость, конечности и грудь, он находился «в опасном для жизни состоянии», предупреждали врачи.
По данным СМИ, стрелявшим оказался известный писатель Юрай Цинтула. Ему 71 год. Мужчина — сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Цинтула открыто выражал свою ненависть к левым в соцсетях, а также к Фицо, пишет Telegram-канал Shot.
Ранее он также трудился в частном охранном предприятии и выпустил несколько стихотворных сборников.
Позднее словацкий телеканал ТА3 опубликовал видео с человеком, совершившим покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо.
«Я не согласен с политикой правительства»,— заявил задержанный мужчина на видео.
Позже лидер прозападной оппозиции Словакии Михал Шимечка отверг причастность Юрая Цинтулы к партии «Прогрессивная Словакия», передает РИА Новости.
Два из четырех вице-спикеров парламента возложили ответственность за покушение на либеральную оппозицию.
ПРОРОССИЙСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Покушение на главу словацкого правительства Роберта Фицо стало первым с 2003 года в Европе, сообщило агентство Bloomberg. Неожиданная стрельба из толпы потрясла общественность и породила разные версии произошедшего.
Президент Словакии Зузана Чапутова выступила с коротким обращением к нации после покушения на премьер-министра Роберта Фицо.
«Произошло нечто, что мы пока не можем осознать. Физическое нападение на премьер-министра - это нападение на личность, но также и нападение на демократию. Любое насилие неприемлемо», - подчеркнула она.
С осуждением атаки на Фицо в своих соцсетях выступили европейские политики. При этом российские СМИ обратили внимание на то, что на Западе Фицо считают «пророссийским» из-за скептического отношения к военной поддержке Киева, а на Украине он получил прозвище «мини-Орбан».
Еще в 2022 году Фицо заявил, что, в случае победы его партии Киев не получит от Словакии «ни одного снаряда», поскольку это, по его мнению, ведет к затягиванию конфликта.
После выборов новое правительство во главе с Фицо заблокировало выделение очередного пакета помощи Украине на €40,3 млн и прекратило передавать ей оружие со своих военных складов.
Кроме того, Фицо начал реформу уголовного права, которая вызвала возмущение как у оппозиции, так и действующего президента.
Уходящий президент Словакии Зузана Чапутова неоднократно критиковала премьер-министра республики Роберта Фицо за его позицию по Украине, а также за контакты с Россией.
«Словакию сегодня довольно часто сравнивают с Венгрией, и кажется очевидным, что правительство Фицо черпает вдохновение из Венгрии», - говорила она.
Сам Фицо называл действующего лидера страны «агентом США».
Напомним, что на недавних выборах президента Словакии победил кандидат-евроскептик. По итогам второго тура выборов 6 апреля новым главой государства станет представитель правящей партии «Глас» и спикер парламента Петр Пеллегрини. Он неоднократно заявлял о необходимости прекращения конфликта на Украине и выстраивания отношений с Россией. Пеллегрини вступит в должность президента в июне.
НЕ БОЯЛСЯ ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ
Российский лидер Владимир Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением и пожелал премьеру скорейшего выздоровления.
«С негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Этому чудовищному преступлению нет никаких оправданий», - отметил он.
К поддержке присоединилась официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Желаем скорейшего выздоровления премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Мы знаем его как друга России, который в это драматическое историческое время, переломный момент в истории человечества не боится высказывать свою точку зрения, которая нередко не совпадает с мейнстримом “коллективного Запада”», - сказала она.
Россия решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, обращений о помощи в расследовании покушения со словацкой стороны еще не последовало. Тем не менее, в стране делались заявления о возможной политической подоплеке нападения, добавил Песков.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил надежду на честное расследование преступления.
«Деятельность Фицо была как кость в горле у большого числа членов НАТО, начиная с соседней Чехии, где его ненавидели многие представители правящей элиты, заканчивая вашингтонскими правителями», - приводит Lenta.ru. его слова.
Климов также намекнул на «украинский след». С ним согласился и депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Допускаю, что за покушением на Фицо стоят украинские спецслужбы, которые хотят запугать всех здравомыслящих западных политиков, отказывающихся спонсировать военный конфликт на Украине и террористический режим Зеленского», - передает РИА Новости его слова.
Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на словацкого премьер-министра Роберта Фицо.
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