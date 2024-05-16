«Кость в горле НАТО»: В покушении на словацкого премьера нашли политические мотивы

Покушение на главу словацкого правительства Роберта Фицо стало первым с 2003 года в Европе, сообщило агентство Bloomberg. Неожиданная стрельба из толпы потрясла общественность и породила разные версии произошедшего.

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила с коротким обращением к нации после покушения на премьер-министра Роберта Фицо.

«Произошло нечто, что мы пока не можем осознать. Физическое нападение на премьер-министра - это нападение на личность, но также и нападение на демократию. Любое насилие неприемлемо», - подчеркнула она.

С осуждением атаки на Фицо в своих соцсетях выступили европейские политики. При этом российские СМИ обратили внимание на то, что на Западе Фицо считают «пророссийским» из-за скептического отношения к военной поддержке Киева, а на Украине он получил прозвище «мини-Орбан».

Еще в 2022 году Фицо заявил, что, в случае победы его партии Киев не получит от Словакии «ни одного снаряда», поскольку это, по его мнению, ведет к затягиванию конфликта.

После выборов новое правительство во главе с Фицо заблокировало выделение очередного пакета помощи Украине на €40,3 млн и прекратило передавать ей оружие со своих военных складов.

Кроме того, Фицо начал реформу уголовного права, которая вызвала возмущение как у оппозиции, так и действующего президента.

Уходящий президент Словакии Зузана Чапутова неоднократно критиковала премьер-министра республики Роберта Фицо за его позицию по Украине, а также за контакты с Россией.

«Словакию сегодня довольно часто сравнивают с Венгрией, и кажется очевидным, что правительство Фицо черпает вдохновение из Венгрии», - говорила она.

Сам Фицо называл действующего лидера страны «агентом США».

Напомним, что на недавних выборах президента Словакии победил кандидат-евроскептик. По итогам второго тура выборов 6 апреля новым главой государства станет представитель правящей партии «Глас» и спикер парламента Петр Пеллегрини. Он неоднократно заявлял о необходимости прекращения конфликта на Украине и выстраивания отношений с Россией. Пеллегрини вступит в должность президента в июне.

НЕ БОЯЛСЯ ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ

Российский лидер Владимир Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением и пожелал премьеру скорейшего выздоровления.

«С негодованием узнал о покушении на жизнь председателя правительства Словацкой Республики Роберта Фицо. Этому чудовищному преступлению нет никаких оправданий», - отметил он.

К поддержке присоединилась официальный представитель российского МИД Мария Захарова.