В посольстве России осудили покушение на главу правительства Словакии

Российский посол в Словакии Игорь Братчиков выступил с осуждением покушения на главу словацкого правительства Роберта Фицо. Об этом сообщило РИА Новости.

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В своем письме Фицо дипломат заявил, что шокирован произошедшим и убежден в неизбежности наказания для тех, кто виновен в покушении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что шокирован покушением на главу правительства Словакии Роберта Фицо, и пожелал политику скорейшего выздоровления.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПокушениеПосолРоссияСловакия

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