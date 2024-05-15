В посольстве России осудили покушение на главу правительства Словакии
15 мая 202419:04
Российский посол в Словакии Игорь Братчиков выступил с осуждением покушения на главу словацкого правительства Роберта Фицо. Об этом сообщило РИА Новости.
В своем письме Фицо дипломат заявил, что шокирован произошедшим и убежден в неизбежности наказания для тех, кто виновен в покушении.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что шокирован покушением на главу правительства Словакии Роберта Фицо, и пожелал политику скорейшего выздоровления.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Нападение на Фицо является чудовищным преступлением
- Путин подписал закон о запрете иноагентам избираться на выборах любого уровня
- СМИ: У Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости
- В посольстве России осудили покушение на главу правительства Словакии
- CNN: предвыборные теледебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей в студии
- В крупных городах жилье стало менее доступным для населения за последние 4 года
- В Москве арестовали блогера, оскорблявшего пожилых женщин
- Ликсутов: Москва работает над созданием нового поезда метро
- Путин призвал нового главу Минобороны заняться вопросами экономики
- Шольц назвал трусливым покушение на премьера Словакии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru