В посольстве России осудили покушение на главу правительства Словакии

В своем письме Фицо дипломат заявил, что шокирован произошедшим и убежден в неизбежности наказания для тех, кто виновен в покушении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что шокирован покушением на главу правительства Словакии Роберта Фицо, и пожелал политику скорейшего выздоровления.

