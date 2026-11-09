«С Реввой и без него»: Промоутер о перспективах мюзикла «Все будет Челентано»

Зубицкий признался, что увидел настоящего артиста в Александре Ревве и допустил, что если его со временем заменят, то это негативно повлияет на сборы шоу.



«Хочу отдельно отметить потрясающую игру Саши Реввы. Я видел его в разных амплуа — в "Камеди Клаб" и во множестве других проектов, включая танцевальные и музыкальные. Но в этом мюзикле я увидел в нем настоящего артиста — он был очень убедителен и харизматичен. Впечатления исключительно положительные. При этом есть нюанс: Ревва не сможет постоянно играть главную роль, и это может повлиять на сборы. Зрители часто идут на узнаваемых артистов, поэтому замена исполнителя главной роли способна сказаться на интересе публики. Впрочем, это лишь мое мнение — ситуация может сложиться и иначе», — добавил Зубицкий.

Мюзикл показала команда продюсера Дмитрия Богачева («Ничего не бойся, я с тобой», Mamma Mia!, «Призрак Оперы», «Чикаго»). Постановка представлена театральной компанией «Бродвей Москва», созданной совместно с Ticketland и Яндекс Афишей.

Ранее режиссер мюзикла «Все будет Челентано» Нина Чусова рассказала спецкору НСН, что итальянская эстрада очень близка русскому человеку, она наполняет душу радостью, которой не хватает в будничной жизни.

