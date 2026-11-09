«С Реввой и без него»: Промоутер о перспективах мюзикла «Все будет Челентано»
Владимир Зубицкий назвал НСН сильные стороны мюзикла «Все будет Челентано», а также раскрыл неожиданные риски для сборов шоу.
Промоутер Владимир Зубицкий, посетивший премьеру мюзикла «Все будет Челентано», поделился с НСН впечатлениями от шоу, высоко оценив игру актера и комика Александра Реввы и задумался, что будет с постановкой без него.
В Москве 6 ноября состоялась премьера мюзикла «Все будет Челентано» с участием Александра Реввы, для которого роль стала дебютом в большом театральном проекте. Знаменитые хиты Челентано, Тото Кутуньо, Мирей Матье прозвучали в художественном переводе на русском языке. Постановку показали на большой сцене Театра МДМ. Зубицкий назвал постановку профессиональной.
«В целом мюзикл мне понравился, все было очень красиво. Правда, он длинный — два отделения, почти три часа, но с цельным сюжетом от начала до конца. Артисты работали очень хорошо: все вживую, поют классно. Поставлено профессионально. Ну и, само собой, музыка Тото Кутуньо. Интересно само название — "Все будет Челентано". У нас народ всё ждал, когда Челентано еще раз приедет в Россию, и присутствие этой фамилии, конечно, украшает мюзикл. Хотя сам Челентано в постановке присутствует, так сказать, своеобразно», — сказал собеседник НСН.
Зубицкий признался, что увидел настоящего артиста в Александре Ревве и допустил, что если его со временем заменят, то это негативно повлияет на сборы шоу.
«Хочу отдельно отметить потрясающую игру Саши Реввы. Я видел его в разных амплуа — в "Камеди Клаб" и во множестве других проектов, включая танцевальные и музыкальные. Но в этом мюзикле я увидел в нем настоящего артиста — он был очень убедителен и харизматичен. Впечатления исключительно положительные. При этом есть нюанс: Ревва не сможет постоянно играть главную роль, и это может повлиять на сборы. Зрители часто идут на узнаваемых артистов, поэтому замена исполнителя главной роли способна сказаться на интересе публики. Впрочем, это лишь мое мнение — ситуация может сложиться и иначе», — добавил Зубицкий.
Мюзикл показала команда продюсера Дмитрия Богачева («Ничего не бойся, я с тобой», Mamma Mia!, «Призрак Оперы», «Чикаго»). Постановка представлена театральной компанией «Бродвей Москва», созданной совместно с Ticketland и Яндекс Афишей.
Ранее режиссер мюзикла «Все будет Челентано» Нина Чусова рассказала спецкору НСН, что итальянская эстрада очень близка русскому человеку, она наполняет душу радостью, которой не хватает в будничной жизни.
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