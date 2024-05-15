Состояние раненого премьер-министра Словакии назвали критическим

Состояние пережившего вооруженное покушение премьер-министра Словакии Роберта Фицо остается критическим. Об этом заявил министр внутренних дел страным Матуш Шутай-Эшток, сообщило РИА Новости.

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В беседе с журналистами он отметил, что политик по-прежнему находится на операционном столе.

Ранее сообщалось, что покушение на жизнь европейского политика столь высокого ранга стало первым с марта 2003 года.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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