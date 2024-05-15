Состояние раненого премьер-министра Словакии назвали критическим
15 мая 202422:21
Состояние пережившего вооруженное покушение премьер-министра Словакии Роберта Фицо остается критическим. Об этом заявил министр внутренних дел страным Матуш Шутай-Эшток, сообщило РИА Новости.
В беседе с журналистами он отметил, что политик по-прежнему находится на операционном столе.
Ранее сообщалось, что покушение на жизнь европейского политика столь высокого ранга стало первым с марта 2003 года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Состояние раненого премьер-министра Словакии назвали критическим
- Покушение на премьер-министра Словакии стало первым с 2003 года в Европе
- Иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах
- Форвард «Локомотива» Глушенков стал лучшим в мире ассистентом сезона
- Путин поменял состав наблюдательного совета корпорации «Ростех»
- Онкопрепарат «Эндоксан» исчез из российских аптек
- Украина получила 600 тонн оборудования для восстановления энергетики
- Аварийные отключения света ввели на Украине
- Росстат: В 2024 году население построило 69,4% жилья в России
- Путин: Нападение на Фицо является чудовищным преступлением
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru