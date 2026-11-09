Названа причина смерти лидера рок-группы «Разные люди» Чернецкого

Близкие Чернецкого рассказали, что страдал болезнью Бехтерева. В начале 1990-х он перенёс эндопротезирование обоих тазобедренных суставов. Следующие серьёзные операции прошли в 1997-м, 2003-м и 2011-м годах.

Советский и российский рок-музыкант Олег Сакмаров отметил, что, несмотря на болезнь, Чернецкий заражал всех своим оптимизмом.

Ранее группа «Разные люди» в своих соцсетях объявила, что Чернецкийумер в возрасте 60 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».