Названа причина смерти лидера рок-группы «Разные люди» Чернецкого

Лидер рок-группы «Разные люди» Александр Чернецкий умер после тяжелых операций и болезни. Об этом со ссылкой на окружение музыканта сообщает aif.ru.

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Близкие Чернецкого рассказали, что страдал болезнью Бехтерева. В начале 1990-х он перенёс эндопротезирование обоих тазобедренных суставов. Следующие серьёзные операции прошли в 1997-м, 2003-м и 2011-м годах.

Советский и российский рок-музыкант Олег Сакмаров отметил, что, несмотря на болезнь, Чернецкий заражал всех своим оптимизмом.

Ранее группа «Разные люди» в своих соцсетях объявила, что Чернецкийумер в возрасте 60 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Егор Алеев
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