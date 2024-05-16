«Внутренняя война»: В Венгрии связали покушение на Фицо с расколом общества
Габор Штир заявил НСН, что в европейских странах усиливается ненависть между последователями разных политических течений.
Покушение на премьер-министра Словакии Фицо связано с раздробленностью общества, что приводит к неконтролируемой ненависти, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в разговоре с НСН. Он отметил, что подобный раскол характерен и для других европейских стран, а также для США.
Полиция Словакии предъявила 71-летнему жителю города Левице Юраю Цинтуле обвинения в покушении на премьер-министра республики Роберта Фицо. Стрельба произошла накануне после выездного заседания правительства республики в городе Гандлова, когда Фицо вышел к людям.
«Европейские политики и общество очень переживают из-за этой ситуации, несмотря на согласие или несогласие с позицией Фицо по разным вопросам. Все осудили такой вариант решения проблем. В США еще восемь лет назад началась внутренняя война и раздробленность – между теми, кто поддерживал Трампа, и теми, кто был против. В Венгрии то же самое – только с Орбаном, в Словакии также: кто-то поддерживает Фицо, кто-то его ненавидит. Это в западном мире такой новый тренд, усиливается эта ненависть. Пресса это все нагнетает и усугубляет почти в каждой стране. Это и приводит к подобным случаям. К сожалению, я думаю, что такое происшествие логично. В Словакии общество разделилось на две части», - объяснил он.
Цинтула - сторонник прозападной либеральной партии «Прогрессивная Словакия», лидеры которой сейчас рьяно отрицают связь с Цинтулой. Покушение на Фицо он объяснил несогласием с политикой премьер-министра. При этом сам Фицо в апреле предвидел покушение. «На улицах неприлично ругают политиков из правительства, я лишь жду, когда эта фрустрация, которую интенсивно углубляют… выльется в убийство кого-то из первых правительственных политиков», - цитирует апрельский пост политика Ura.Ru.
Габор Штир призвал не связывать покушение с конкретными взглядами Фицо в сфере политики НАТО или украинского вопроса.
«Я не связываю этот случай со взглядами Фицо по НАТО и по украинскому вопросу. Надеюсь, что будут последствия, что будут учтены уроки. Европе нужно менять стиль политических споров, не насилием должны решаться политические разногласия. Если этот вывод не будет сделан, я не буду удивлен. Сегодняшние элиты не готовы принимать уроки истории», - заключил собеседник НСН.
Российский лидер Владимир Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением и пожелал премьеру скорейшего выздоровления, передает «Радиоточка НСН».
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