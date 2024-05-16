«Внутренняя война»: В Венгрии связали покушение на Фицо с расколом общества

Покушение на премьер-министра Словакии Фицо связано с раздробленностью общества, что приводит к неконтролируемой ненависти, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в разговоре с НСН. Он отметил, что подобный раскол характерен и для других европейских стран, а также для США.

Полиция Словакии предъявила 71-летнему жителю города Левице Юраю Цинтуле обвинения в покушении на премьер-министра республики Роберта Фицо. Стрельба произошла накануне после выездного заседания правительства республики в городе Гандлова, когда Фицо вышел к людям.