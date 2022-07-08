Самодельный дробовик и «клиническая смерть»: Стали известны подробности нападения на Абэ

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено покушение. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.


8 июля 2022 года в ходе уличного выступления в рамках предвыборной кампании в городе Нара бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был ранен в шею. Инцидент произошел в 11:30 по местному времени. По сообщениям японского информационного агентства Kyodo, у политика была видна кровь в области шеи и в районе груди слева. По данным телеканала NHK, очевидцы слышали минимум два выстрела.

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После этого СМИ сообщили, что Абэ госпитализировали с кровотечением и без сознания. По информации Kyodo, предположительно, у него «остановилось сердце и отказали легкие». В Японии такое понятие используется для обозначения клинической смерти. В то же время, по японским законам, официально констатировать смерть человека может только врач специальной квалификации. Однако в экстренных службах Японии сообщения об остановке сердца политика не подтвердили. Позже глава правительства страны Фумио Кисида сообщил, что Абэ находится в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали сразу. По данным телеканалов, им оказался бывший служащий военно-морских сил самообороны Японии 40-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами. На службе он провел три года, окончив ее в 2005 году.

Как заявил сам стрелявший, он пытался убить Абэ из-за недовольства его политикой. В полиции сообщили, что злоумышленник стрелял из самодельного дробовика. При задержании мужчина не оказывал сопротивления. Его оружие изъяли правоохранители.

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Нападение было совершено в преддверии важного события в стране. Так, 10 июля в Японии должны пройти выборы в Палату советников - верхней палаты Национального парламента. После случившегося в Японии создали кризисный штаб. Кисида отменил все свои планы и срочно вернулся в Токио.

Синдзо Абэ является политическим рекордсменом в Японии. Он был премьер-министром страны с 2006 по 2007 и с 2012 по 2020 годы. Два года назад Абэ ушел в отставку по состоянию здоровья. Позже он лечился от язвенного колита.

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ФОТО: РИА Новости
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