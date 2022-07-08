Самодельный дробовик и «клиническая смерть»: Стали известны подробности нападения на Абэ

После этого СМИ сообщили, что Абэ госпитализировали с кровотечением и без сознания. По информации Kyodo, предположительно, у него «остановилось сердце и отказали легкие». В Японии такое понятие используется для обозначения клинической смерти. В то же время, по японским законам, официально констатировать смерть человека может только врач специальной квалификации. Однако в экстренных службах Японии сообщения об остановке сердца политика не подтвердили. Позже глава правительства страны Фумио Кисида сообщил, что Абэ находится в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали сразу. По данным телеканалов, им оказался бывший служащий военно-морских сил самообороны Японии 40-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами. На службе он провел три года, окончив ее в 2005 году.

Как заявил сам стрелявший, он пытался убить Абэ из-за недовольства его политикой. В полиции сообщили, что злоумышленник стрелял из самодельного дробовика. При задержании мужчина не оказывал сопротивления. Его оружие изъяли правоохранители.