Шольц назвал трусливым покушение на премьера Словакии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что глубоко потрясен новостью о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он назвал нападение трусливым и заявил, что «насилие не должно существовать в европейской политике». Об этом Шольц написал в соцсети X.

Нападение на Роберта Фицо произошло в среду, 15 мая, днем в городе Гандлова, после выездного заседания правительства Словакии. Премьер-министр вышел к людям из культурного центра, чтобы пожать им руки. В это время неизвестный произвел в него несколько выстрелов. Политик упал, стрелявшего задержала полиция.

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Фицо на вертолете доставили в больницу в городе Банска-Бистрица в центральной части страны.

По данным СМИ, стрелявшим оказался известный писатель Юрай Цинтула. Ему 71 год. Ранее подозреваемый трудился в частном охранном предприятии, он также выпустил несколько стихотворных сборников.

Генсек НАТО ранее пожелал выздоровления премьеру Словакии.


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ФОТО: AP / ТАСС
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