Шольц назвал трусливым покушение на премьера Словакии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что глубоко потрясен новостью о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он назвал нападение трусливым и заявил, что «насилие не должно существовать в европейской политике». Об этом Шольц написал в соцсети X.

Нападение на Роберта Фицо произошло в среду, 15 мая, днем в городе Гандлова, после выездного заседания правительства Словакии. Премьер-министр вышел к людям из культурного центра, чтобы пожать им руки. В это время неизвестный произвел в него несколько выстрелов. Политик упал, стрелявшего задержала полиция.