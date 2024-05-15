Шольц назвал трусливым покушение на премьера Словакии
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что глубоко потрясен новостью о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он назвал нападение трусливым и заявил, что «насилие не должно существовать в европейской политике». Об этом Шольц написал в соцсети X.
Нападение на Роберта Фицо произошло в среду, 15 мая, днем в городе Гандлова, после выездного заседания правительства Словакии. Премьер-министр вышел к людям из культурного центра, чтобы пожать им руки. В это время неизвестный произвел в него несколько выстрелов. Политик упал, стрелявшего задержала полиция.
Фицо на вертолете доставили в больницу в городе Банска-Бистрица в центральной части страны.
По данным СМИ, стрелявшим оказался известный писатель Юрай Цинтула. Ему 71 год. Ранее подозреваемый трудился в частном охранном предприятии, он также выпустил несколько стихотворных сборников.
Генсек НАТО ранее пожелал выздоровления премьеру Словакии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru