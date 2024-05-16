МВД Словакии: Покушение на Фицо было политически мотивировано

Покушение на главу правительства Словакии Роберта Фицо было совершено по политическим мотивам, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра внутренних дел Матуша Шутай-Эштока.

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По его словам, нападавший совершил пять выстрелов. Задержанный заявил, что был «не согласен с политикой правительства».

Фицо ввели в состояние искусственной комы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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