Недоглядели. В японской полиции раскрыли подробности охраны Абэ

«Мы не можем отрицать того факта, что с обеспечением охраны бывшего премьер-министра Абэ были проблемы», - цитирует Онидзуку ТАСС.

По его словам, разбираться в этом вопросе будут особенно внимательно.

Нападавшего задержали сразу. По данным телеканалов, им оказался бывший служащий военно-морских сил самообороны Японии 40-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами. На службе он провел три года, окончив ее в 2005 году.

Как заявил сам стрелявший, он пытался убить Абэ из-за недовольства его политикой. В полиции сообщили, что злоумышленник стрелял из самодельного дробовика. При задержании мужчина не оказывал сопротивления. Его оружие изъяли правоохранители.