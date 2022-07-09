Недоглядели. В японской полиции раскрыли подробности охраны Абэ
Бывшего премьера Японии Синдзо Абэ смогли убить из-за недостаточно хорошей охраны. Для законопослушной страны политические разборки с огнестрельным оружием – шок.
Экс-премьера Японии Синдзо Абэ недостаточно хорошо охраняли, заявил начальник главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука в ходе специальной пресс-конференции 9 июля.
«Мы не можем отрицать того факта, что с обеспечением охраны бывшего премьер-министра Абэ были проблемы», - цитирует Онидзуку ТАСС.
По его словам, разбираться в этом вопросе будут особенно внимательно.
Нападавшего задержали сразу. По данным телеканалов, им оказался бывший служащий военно-морских сил самообороны Японии 40-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами. На службе он провел три года, окончив ее в 2005 году.
Как заявил сам стрелявший, он пытался убить Абэ из-за недовольства его политикой. В полиции сообщили, что злоумышленник стрелял из самодельного дробовика. При задержании мужчина не оказывал сопротивления. Его оружие изъяли правоохранители.
Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Абэ не делал ничего такого, что можно было бы ему инкриминировать, как негатив и вред, причиненный Японии. Поэтому не очень понятно, чем человек, совершивший преступление, был недоволен.
«Есть признаки того, что преступление совершил фанатик-одиночка, возможно, у него проблемы с психикой, комплексы, фрустрация. Пока ни от какой организации не прозвучало, что они берут на себя ответственность за террористический акт. Событие для Японии экстраординарное и оно вызвало шок. У них нет практики выяснения отношений в политике с помощью оружия. Это абсолютный нонсенс для законопослушной страны. Япония среди других стран имеет низкий уровень криминала, японский народ активно сотрудничает с полицией и к этому органу они относятся лояльно. Поэтому нет повода говорить, что этот человек был представителем организации, которая была недовольна деятельностью Абэ», - сказал Казаков.
Российский лидер Владимир Путин не поедет на похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, убитого 8 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в субботу, 9 июля.
Официальный представитель Кремля отметил, что участие других представителей России в траурной церемонии может зависеть от прокола мероприятия.
Ранее Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ в телеграмме в адрес матери и супруге политика Ёко Абэ и Акиэ Абэ, сообщает пресс-служба Кремля.
«Мы поддерживали с Синдзо регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись его прекрасные личные и профессиональные качества. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал», - подчеркнул президент РФ.
В Кремле глубоко опечалены известием о смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, решительно осуждают покушение на него. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Синдзо Абэ является политическим рекордсменом в Японии. Он был премьер-министром страны с 2006 по 2007 и с 2012 по 2020 годы. Два года назад Абэ ушел в отставку по состоянию здоровья. Позже он лечился от язвенного колита.
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