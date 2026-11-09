Адвокат рассказала о завещании Лидии Федосеевой-Шукшиной
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина суеверно относилась к теме ухода из жизни. Об этом NEWS.ru рассказала адвокат и подруга актрисы Юлия Вербицкая-Линник.
Она уточнила, что вдова писателя Василия Шукшина не оформляла официальных документов о передаче наследства и не оставляла письменного завещания у нотариуса.
Юрист отметила, что в последние годы Федосеева-Шукшиналишилась почти всего своего имущества. Недвижимость артистки и права на произведения покойного мужа оформили на себя её дети и внуки.
«Всем наиболее ценным и значимым она распорядилась при жизни», — указала Вербицкая-Линник, добавив, что актриса оставила духовное завещание. В частности, она призывала своих дочерей Марию и Ольгу помириться, а также открыть в столичной квартире Шукшиных музей.
Лидия Федосеева-Шукшина умерла 7 ноября в возрасте 88 лет. По словам дочери Ольги Шукшиной, причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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