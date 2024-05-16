Глава МО Словакии: Покушение на премьера Фицо было спланировано заранее

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было спланировано заранее, заявил министр обороны страны Роберт Калиняк в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что нападение на Фицо не было случайностью. Калиняк подтвердил, что стрелок ранее уже присутствовал на акциях протеста в городе Долна Крупа, о чем заявляли СМИ.

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Глава Минобороны также подчеркнул, что сейчас жизнь премьера вне опасности, но ранения крайне тяжелые.

Ранее полиция Словакии предъявила 71-летнему жителю города Левице Юраю Цинтуле обвинения в покушении на Роберта Фицо. Стрельба произошла накануне после выездного заседания правительства республики в городе Гандлова, когда Фицо вышел к людям.

Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в разговоре с НСН отмечал, что покушение на премьер-министра связано с раздробленностью общества, что приводит к неконтролируемой ненависти, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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