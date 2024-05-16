Глава МО Словакии: Покушение на премьера Фицо было спланировано заранее

Собянин провел личный прием москвичей

Власти Москвы ограничили стройку квартир площадью менее 28 кв. м

Более 130 прудов благоустроят в столице к 2030 году

МГТУ имени Баумана примет на первый курс около шести тысяч человек в Москве

На ВДНХ 13-миллионному посетителю выставки «Россия» подарили тур по Кировской области и Вятке