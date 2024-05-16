Глава МО Словакии: Покушение на премьера Фицо было спланировано заранее
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было спланировано заранее, заявил министр обороны страны Роберт Калиняк в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что нападение на Фицо не было случайностью. Калиняк подтвердил, что стрелок ранее уже присутствовал на акциях протеста в городе Долна Крупа, о чем заявляли СМИ.
Глава Минобороны также подчеркнул, что сейчас жизнь премьера вне опасности, но ранения крайне тяжелые.
Ранее полиция Словакии предъявила 71-летнему жителю города Левице Юраю Цинтуле обвинения в покушении на Роберта Фицо. Стрельба произошла накануне после выездного заседания правительства республики в городе Гандлова, когда Фицо вышел к людям.
Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в разговоре с НСН отмечал, что покушение на премьер-министра связано с раздробленностью общества, что приводит к неконтролируемой ненависти, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские войска уничтожили 11 украинских безэкипажных катеров
- «Комфортное соседство»: Биолог о правильном содержании кошки и собаки
- В Приморье создали первую в мире зону для сохранения дальневосточных леопардов
- Литературнуая премия имени Даниила Гранина появится в России
- Путин: В 2023 году Россию посетили 477 тысяч китайских туристов
- Аэропорт Ставрополя вернулся к работе в штатном режиме
- В «Яндексе» перечислили важнейшие навыки молодых IT-специалистов
- Дюмин не сдержал слез во время прощальной речи
- Глава МО Словакии: Покушение на премьера Фицо было спланировано заранее
- Украинская таможня назвала Китай и Польшу крупнейшими торговыми партнерами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru