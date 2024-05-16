В Сербии мужчину задержали за угрозы президенту Вучичу

«Драган Миятович из Сомбора был арестован и задержан полицией на 48 часов», — отметили в ведомстве.

Между тем в Словакии было совершено покушение на премьер-министра республики Роберта Фицо. Неизвестный несколько раз выстрелил в политика после заседания правительства в городе Гандлова, напоминает «Свободная пресса». Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявлял, что нападение было совершено по политическим мотивам.

