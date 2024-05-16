В Сербии мужчину задержали за угрозы президенту Вучичу
Мужчину, угрожавшего президенту Сербии Александру Вучичу, задержали на территории страны. Об этом сообщает Sputnik Сербия со ссылкой на местное МВД.
«Драган Миятович из Сомбора был арестован и задержан полицией на 48 часов», — отметили в ведомстве.
Между тем в Словакии было совершено покушение на премьер-министра республики Роберта Фицо. Неизвестный несколько раз выстрелил в политика после заседания правительства в городе Гандлова, напоминает «Свободная пресса». Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявлял, что нападение было совершено по политическим мотивам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Ленинском районе Крыма
- В Сербии мужчину задержали за угрозы президенту Вучичу
- Акции Климовского патронного завода передали в госсобственность
- Шойгу заявил, что главной задачей на его новом посту остается СВО
- Минобрнауки: Дипломы бакалавриата не обесценятся после его упразднения
- СМИ: Сергей Шнуров задолжал налоговой более 4,5 млн рублей
- СМИ: ФСБ обсуждает с Минцифры ужесточение порядка продажи сим-карт россиянам
- Глава Севастополя заявил о повреждении домов и машины осколками сбитых ATACMS
- Новая Зеландия ввела санкции против 28 граждан и 14 компаний из России
- Спрос на специалистов в сфере финансов вырос в полтора раза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru