Сохраняем спокойствие: Россия готовит ответ на атаку дронов в Севастополе

Отмечается, что атака была организована при участии британских специалистов. Кроме того, в диппредставительстве указали на тот факт, что британская разведка «не считает нужным скрывать, что щедро делится с ВСУ оперативными разведывательными данными».

В комментарии также говорится, что российские военные сообщили, что располагают информацией о причастности спецслужб Великобритании к серии взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море.

Так, утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

«Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове», — говорил он и подчеркивал, что никакие городские объекты в Севастополе в результате атаки не были поражены.