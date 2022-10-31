Сохраняем спокойствие: Россия готовит ответ на атаку дронов в Севастополе
После атаки БПЛА в Севастополе Россия решила выйти из зерновой сделки и размышляет о новых ответных шагах, на этом фоне в ЕС и ООН призывают страну отменить такое решение для предотвращения продовольственного кризиса.
МИД России совместно с российскими компетентными ведомствами проработает практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке террористической атаки в Севастополе. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Отмечается, что атака была организована при участии британских специалистов. Кроме того, в диппредставительстве указали на тот факт, что британская разведка «не считает нужным скрывать, что щедро делится с ВСУ оперативными разведывательными данными».
В комментарии также говорится, что российские военные сообщили, что располагают информацией о причастности спецслужб Великобритании к серии взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море.
Так, утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты.
«Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове», — говорил он и подчеркивал, что никакие городские объекты в Севастополе в результате атаки не были поражены.
Позднее губернатор рассказал, что атака БПЛА в акватории города была самой массированной с начала спецоперации на Украине, а ее целями были военные объекты Черноморского флота РФ. По данным Минобороны, в результате атаки незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южной. Там уточнили, что подвергшиеся террористической атаке корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках зерновой сделки. В самой атаке, по данным министерства, участвовали девять летательных беспилотников и семь морских БПЛА.
«В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожены четыре морских беспилотных аппарата, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде», - говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что за атакой стоят военнослужащие 73-го специального центра морских операций, которых обучали находящиеся в Николаевской области британские инструкторы. Они же, как заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков, причастны к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море, который произошел 26 сентября.
Позднее, 30 сентября, обломки дронов были подняты на поверхность. Экспертиза навигационных модулей канадского производства показала, что беспилотники были запущены со стороны Одессы, а один — в самой зоне зернового коридора. Об этом говорится в Telegram-канале российского оборонного ведомства.
В ответ на теракт в Севастополе Россия решила приостановить свое участие в зерновой сделке. США и Евросоюз следом призвали Москву отменить это решение. Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, подобный шаг ставит под угрозу основной экспортный маршрут «столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса». В свою очередь в ООН призвали отказаться от решений, которые могут поставить соглашение под угрозу.
Как отметил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, крайне важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу «важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире».
Как сообщил замминистра иностранных дел Андрей Руденко, говорить о возвращении России в «зерновую сделку» можно будет только после расследования нападений на корабли.
«В первую очередь нужно обстоятельно выяснить все обстоятельства случившегося — это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее», — отмечал дипломат.
При этом ТАСС со ссылкой на заявление представительства ООН в СКЦ сообщал, что делегации Украины, Турции и ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) согласовали план движения судов по гумкоридору на 31 октября, в том числе 12 судов из украинских портов.
«Делегация ООН проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ», — сказано в сообщении.
Там уточнили, что в соответствии с процедурами центра все участники координируют свои действия со своими военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов в рамках «зерновой сделки». В СКЦ добавили, что еще шесть судов в рамках зерновой сделки вышли из украинских портов в воскресенье, 30 октября.
В то же время российский источник СКЦ сообщил РИА Новости, что принятые Киевом, Анкарой и ООН решения о движении судов в рамках зерновой сделки Россию ни к чему не обязывают.
«Мы приостановили участие и официально информацию об этом довели до СКЦ. Принятые без нас решения (если они приняты) нас ни к чему не обязывают», — сказал он.
Соглашение о вывозе зерна из украинских портов было заключено при участии России, Украины, Турции и ООН в июле. Первое судно с сельхозпродукцией вышло из порта Одессы 1 августа. Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал исполнение зерновой сделки, указывая, что большинство кораблей направилось в ЕС, а не беднейшие страны мира.
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