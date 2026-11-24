Выбранные для помилования Трампом индейки разместились в роскошном отеле
Две индейки, выращенные американскими фермерами, разместились в роскошном отеле Willard в Вашингтоне, сообщило в соцсети Х Министерство сельского хозяйства США.
Это произошло в преддверии ежегодной церемонии помилования индеек, которую проведет президент Дональд Трамп. Птицы прошлись по красной дорожке, после чего отправились в подготовленный для них номер.
Индейки вылупились 15 июля. Перед церемонией помилования птицы прошли специальную подготовку - привыкание к группе людей, свету камер и шуму.
В 2020 году Трамп выбрал имена индейкам, которых он позже помиловал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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