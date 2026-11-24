Это произошло в преддверии ежегодной церемонии помилования индеек, которую проведет президент Дональд Трамп. Птицы прошлись по красной дорожке, после чего отправились в подготовленный для них номер.

Индейки вылупились 15 июля. Перед церемонией помилования птицы прошли специальную подготовку - привыкание к группе людей, свету камер и шуму.

В 2020 году Трамп выбрал имена индейкам, которых он позже помиловал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

