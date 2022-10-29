Минобороны РФ заявило о приостановке «зерновой сделки»
Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя, сообщило Минобороны.
Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщили в Минобороны РФ.
Также в ведомстве сообщили, что атака на Севастополь готовилась под руководством британских специалистов. Морской тральщик ЧФ получил незначительное повреждение из-за террористической атаки морскими дронами.
26 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии Николае Чукэ призвал Россию продлить зерновую сделку ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru