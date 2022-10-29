Минобороны РФ заявило о приостановке «зерновой сделки»

Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя, сообщило Минобороны.

Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщили в Минобороны РФ.

В МИД сообщили о задержании более 70 судов за нарушения во время реализации зерновой сделки

Также в ведомстве сообщили, что атака на Севастополь готовилась под руководством британских специалистов. Морской тральщик ЧФ получил незначительное повреждение из-за террористической атаки морскими дронами.

26 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии Николае Чукэ призвал Россию продлить зерновую сделку ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ТерактыУкраинаМинобороны РФ
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