НАТО просит Россию возобновить зерновую сделку

Представитель НАТО Оана Лунгеску призвала Россию восстановить участие в зерновой сделке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Мы призываем Россию срочно возобновить сделку, позволив продовольствию дойти до тех, кто в нем больше всего нуждаетс», — сказала Лунгеску.

Также она призвала не делать из продовольствия «оружие» и отметила, что сделка позволила снизить мировые цены на зерно.

Ранее Турция подтвердила, что украинские суда пока не будут выходить из портов страны.

Накануне Россия приостановила участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя. Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобороны РФ.

