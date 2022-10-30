НАТО просит Россию возобновить зерновую сделку
Представитель НАТО Оана Лунгеску призвала Россию восстановить участие в зерновой сделке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
«Мы призываем Россию срочно возобновить сделку, позволив продовольствию дойти до тех, кто в нем больше всего нуждаетс», — сказала Лунгеску.
Также она призвала не делать из продовольствия «оружие» и отметила, что сделка позволила снизить мировые цены на зерно.
Ранее Турция подтвердила, что украинские суда пока не будут выходить из портов страны.
Накануне Россия приостановила участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя. Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобороны РФ.
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