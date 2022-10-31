Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов в Черном море
Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов в Черном море в рамках «черноморской зерновой инициативы». Об этом сообщили в представительстве ООН в Совместном координационном центре.
Организация согласовала движение 12 судов из портов Украины и четырех — в украинские гавани. ООН проинформировала российскую сторону о данном решении, пишет «Свободная пресса».
Ранее РФ вышла из зерновой сделки после атаки беспилотников на акваторию Севастопольской бухты. Российское Минобороны сообщило, что запуск аппаратов мог быть осуществлен украинской стороной с гражданского судна в районе Одессы. В МИД РФ заявили, что обсуждать возвращение Москвы в зерновую сделку можно будет только после того, как станут известны подробности атаки, пишет Ura.ru.
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