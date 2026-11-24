Акции Nvidia выросли на треть после возвращения Хуанга
Акции американской компании Nvidia, которая занимается производством чипов, по итогам торговой сессии 23 ноября выросли почти на 32%, сообщает ТАСС.
Это произошло после восстановления в должности генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга. При этом 21 ноября Nvidia выбыла из тройки самых дорогостоящих компаний в мире, уступив третье место Alphabet, которая управляет Google.
Восстановление Хуанга в должности позволило Nvidia вернуться в топ-3 и стать второй в списке.
Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что возвращение Хуанга в Nvidia не угрожает нацбезопасности США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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