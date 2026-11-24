Это произошло после восстановления в должности генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга. При этом 21 ноября Nvidia выбыла из тройки самых дорогостоящих компаний в мире, уступив третье место Alphabet, которая управляет Google.

Восстановление Хуанга в должности позволило Nvidia вернуться в топ-3 и стать второй в списке.

Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что возвращение Хуанга в Nvidia не угрожает нацбезопасности США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

