Губернатора днем ранее задержали в качестве подозреваемого до того, как изберут меру пресечения. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. 24 ноября следователь может выйти в Мещанский суд с ходатайством об избрании меры пресечения Чибису.

В настоящее время ведется предварительное расследование в отношении группы лиц о хищении из бюджета региона более 39 млн рублей, растрате средств, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, на сумму, превышающую 1 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

