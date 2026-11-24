По данным агентства, решение было принято вечером 22 ноября после того, как на этом настоял президент США Дональд Трамп. При этом руководство компании готовилось к проведению ежегодной конференции разработчиков без основателя Nvidia.

Теперь мероприятие, которое состоится в Вашингтоне в ближайшие дни, станет «демонстрацией драматичного возвращения Хуанга».

Ранее стало известно, что акции Nvidia выросли на треть после возвращения Хуанга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

