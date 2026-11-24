СМИ: Решение о возвращении Хуанга в Nvidia приняли без ведома руководства
Совет директоров американской компании Nvidia принял решение о восстановлении Дженсена Хуанга в должности генерального директора без согласования с высшим руководством компании, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, решение было принято вечером 22 ноября после того, как на этом настоял президент США Дональд Трамп. При этом руководство компании готовилось к проведению ежегодной конференции разработчиков без основателя Nvidia.
Теперь мероприятие, которое состоится в Вашингтоне в ближайшие дни, станет «демонстрацией драматичного возвращения Хуанга».
Ранее стало известно, что акции Nvidia выросли на треть после возвращения Хуанга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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