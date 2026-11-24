По его словам, помимо лишения свободы, законодательством предусматривается возможность назначения дополнительных наказаний, среди которых штрафы. Отмечается, что задержание и предъявление обвинения не означают доказанности вины. Это будет зависеть от собранных доказательств, установленной роли каждого участника и обстоятельств совершения предполагаемых преступлений.

«До вступления приговора суда в законную силу Андрей Чибис, как и любой другой гражданин, считается невиновным», - подчеркнул Минов.

В настоящее время ведется предварительное расследование в отношении группы лиц о хищении из бюджета региона более 39 млн рублей, растрате средств, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, на сумму, превышающую 1 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

