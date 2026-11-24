Адвокат: Чибису грозит до 15 лет колонии
Губернатору Мурманской области Андрею Чибису может грозить до 15 лет колонии, если суд признает его виновным во всех инкриминируемых преступлениях, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя коллегии «Адвокат Премиум» Дмитрия Минова.
По его словам, помимо лишения свободы, законодательством предусматривается возможность назначения дополнительных наказаний, среди которых штрафы. Отмечается, что задержание и предъявление обвинения не означают доказанности вины. Это будет зависеть от собранных доказательств, установленной роли каждого участника и обстоятельств совершения предполагаемых преступлений.
«До вступления приговора суда в законную силу Андрей Чибис, как и любой другой гражданин, считается невиновным», - подчеркнул Минов.
В настоящее время ведется предварительное расследование в отношении группы лиц о хищении из бюджета региона более 39 млн рублей, растрате средств, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, на сумму, превышающую 1 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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