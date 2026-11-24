Он обвиняется в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ).

Линквист является основателем и руководителем компании, которая работает на рынке военной экипировки более четверти века. «Второй фронт» специализируется на продаже экипировки для военнослужащих, охотников, туристов и любителей страйкбола.

Ранее суд арестовал по делу «Военторга» топ-менеджера швейной фабрики «Русь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

