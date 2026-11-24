Арестован гендиректор сети военторгов «Второй фронт» Линквист
В Москве Дорогомиловский районный суд заключил под стражу на два месяца генерального директора сети армейских магазинов «Второй фронт» Антона Линквиста, сообщает «РЕН ТВ».
Он обвиняется в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ).
Линквист является основателем и руководителем компании, которая работает на рынке военной экипировки более четверти века. «Второй фронт» специализируется на продаже экипировки для военнослужащих, охотников, туристов и любителей страйкбола.
Ранее суд арестовал по делу «Военторга» топ-менеджера швейной фабрики «Русь», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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